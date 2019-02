Miles de profesores vuelven a la calle en Túnez para exigir mejoras laborales

Túnez, 6 feb (EFE).- Miles de profesores de secundaria salieron hoy a la calle en Túnez por tercera vez para protestar por la falta de acuerdo sobre la mejora de sus condiciones laborales entre el sindicato y el Ministerio de Educación, en unas negociaciones iniciadas hace más de un año y estancadas de nuevo la semana pasada.

La Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (FNES), con cerca de 90.000 afiliados, ha intensificado sus protestas desde comienzos de año y este miércoles convocó a una movilización nacional que comenzó frente al Ministerio de Educación y que terminó frente al Palacio del Gobierno.

Nassim, profesor de Filosofía, acudió a la marcha con la esperanza de mejorar sus condiciones de trabajo, inamovibles desde que se licenciara hace ocho años.

"He pasado cuatro años en Kasserine, a 300 kilómetros de distancia, y desde hace cuatro estoy en Bizerta, a 70 kilómetros, pero con el transporte tardo cuatro horas diarias en ir y volver. Llevo ocho años pidiendo que me trasladen a la capital, pero se necesita enchufe, el ministerio está corrompido", denunció Nassim, para añadir: "Todo esto por 1.000 dinares (285 euros) al mes".

Su colega Eya, profesora de español en un instituto de la capital, aseguró que no sabe qué más hacer ante este callejón sin salida.

"No sabemos qué es lo que va a pasar si las negociaciones no siguen adelante, nosotros lo que queremos es volver a la normalidad. Hace cuatro años que comenzó esta lucha y hasta ahora no ha habido ninguna solución, es este año o nunca", insistió.

"Queremos una revisión de los salarios, hace años que no se tocan: nos dan unos dinares de más y nos dicen 'ahí tenéis vuestro aumento'. Hay presiones que vienen del exterior para impedir el incremento de los sueldos y tenemos que luchar contra esto", dijo en referencia al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial concedido al país en 2015 por valor de 2.500 millones de euros a cambio de una política de austeridad y recortes.

El ministro tunecino de Educación, Hatem Ben Salem, habló en declaraciones días atrás a la agencia oficial TAP del "buen camino" de las negociaciones y se mostró optimista ante un próximo acuerdo.

"Las dos partes están poniendo todo de sí para alcanzar una solución que esté a la alturas de las expectativas de todos", afirmó.

En una entrevista a Efe a principios de enero, el secretario general del sindicato docente, Asaad Yacoubi, acusó al Gobierno de no cumplir con sus obligaciones y obedecer las órdenes del FMI y alertó: "Si no se llega a un acuerdo antes del final del trimestre, nos plantearemos boicotear los exámenes de bachillerato".

Los profesores demandan poder jubilarse anticipadamente a los 57 años, frente a los 60 actuales, si se ha ejercido durante 32 años, un aumento salarial de entre un 10 y un 15 por ciento sobre el sueldo medio actual de 300 euros mensuales y una reforma profunda del sistema educativo, incluido un mayor presupuesto nacional.

A principios de diciembre, los docentes se negaron a realizar los exámenes por segundo trimestre consecutivo, medida que provocó manifestaciones de alumnos en varias regiones del país y que fue calificada de "línea roja" al haber implicado a los estudiantes.

Asimismo, el Ejecutivo defendió su voluntad de mejorar las condiciones laborales, pero aseguró que la situación económica del país, sumido en una grave crisis, lo impide.

Por su parte, el movimiento "Padres en cólera" ha anunciado una manifestación para el 9 de febrero para exigir un acuerdo que ponga fin al año escolar "en blanco" que se perfila para los cerca de 800.000 alumnos de secundaria.