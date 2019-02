Marcelino, sobre Ángel Torres: "Nadie me va a perturbar en la semifinal"

Valencia, 6 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, dijo este miércoles, en alusión a las manifestaciones del presidente del Getafe, Ángel Torres, "que nada ni nadie" le va a perturbar ante las semifinales de la Copa del Rey que su equipo inicia este jueves contra el Betis.

Torres declaró que en el encuentro Valencia-Getafe, disputado la semana pasada y en el que el equipo de Mestalla logró la clasificación, hubo provocaciones por parte del valencianista Mouctar Diakhaby y del hijo de Marcelino "en plan 'macarra' dentro del césped".

"No quiero que me distraigan de las semifinales. Conozco a Ángel Torres desde hace muchos años, desde que me entrevisté con él para que fuera su entrenador y le dije que no", agregó Marcelino.

"Tenemos un bonito sueño que comparto con los futbolistas, técnicos, club y afición, y que es el de jugar una buena eliminatoria y estar en una final después de once años", subrayó.