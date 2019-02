Juan Cala dice que los árbitros no respetan a la UD Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 6 feb (EFE).- El defensa de la UD Las Palmas Juan Cala opina que el equipo amarillo "no se ha ganado el respeto de los árbitros" y, aunque considera que aún puede luchar por el ascenso a Primera División, reconoce que tendrá que completar "una segunda vuelta muy buena".

En una entrevista concedida este miércoles a la radio oficial del club, el zaguero sevillano ha criticado la labor de los colegiados porque, a su juicio, "toman decisiones" que van "minando" a su equipo, aunque no quiere ponerlas como excusa, e incluso admite que los dos goles anulados ante el Zaragoza por sendos fueras de juego -uno suyo y otro de Rubén Castro- estuvieron bien invalidados.

Sin embargo, ha afirmado que el mismo auxiliar que acertó en esas dos jugadas se equivocó el pasado mes de octubre en Almería al conceder el primer tanto de los andaluces, precedido de un claro fuera de juego, en el choque disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y que acabó con derrota isleña por 3-0.

También se ha referido Cala a la expulsión de su compañero Gaby Peñalba ante el Zaragoza, por protestar de forma reiterada y ganarse dos tarjetas amarillas en dos minutos.

"Sí, es verdad que hay una crítica al árbitro, pero me parece un poco excesivo. Todo se junta, no hay una vara de medir, no se nos está teniendo respeto, pitan muy fácil. Te pones a sumar fueras de juego, faltitas... no nos han dado nada que no nos hayamos merecido, y sí nos han quitado muchas cosas, pero ese respeto se gana estando más arriba en la clasificación", ha opinado.

Por otra parte, también ha criticado que desde un sector de la prensa local y del entorno se diga que la temporada de la Unión Deportiva es un "fracaso o desastre", y lo atribuye a que eso "vende más" y es muy "ventajista" subirse ahora al "carro perdedor", pero es "la feria del fútbol".

En cambio, sí comprende que haya "una desilusión tremenda" porque se vendió un proyecto para estar toda la temporada "entre los dos primeros" -ascenso directo-, pero en fútbol "bajar de Segunda y subir es muy complicado".

El capitán amarillo, sin embargo, recordó que Las Palmas solo ha perdido cinco partidos en toda la competición y que son los empates -doce, siete de ellos en casa- los que le han restado opciones de estar al menos en los puestos de 'play-off' de ascenso.

"No hemos tenido aún una racha positiva, y la negativa ha sido de empates, no de derrotas", ha defendido.

Por ello, cree que en lo que resta de temporada deben "ganar en casa", donde siguen invictos, y "convertir al menos la mitad de esos empates en victorias" para "revertir la situación" y meterse arriba, aunque insiste en que será "muy complicado" incluso alcanzar la zona de promoción, pero recuerda que el fútbol "es caprichoso".

También señaló que deben quitarse la "vitola de mejor plantilla" y dejar de calificar los encuentros como "finales", un "error" a su juicio, para afrontarlos "partido a partido" porque la competición "es una carrera de fondo".

Con respecto al más inmediato, el del próximo domingo ante el Málaga en el estadio La Rosaleda, Cala cree que les "viene bien" porque están más "cómodos" midiéndose a equipos "con mayor entidad".