Guirao pide a grupos que no reduzcan la ley al artículo "antiLiga"

Madrid, 6 feb (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, pidió a los grupos parlamentarios que "no se dejen arrastrar por la controversia de un artículo y de un señor que reparte tres millones a las federaciones" y les invitó a "mejorar entre todos el anteproyecto de la Ley del Deporte" para lograr un consenso.

Durante su comparecencia en el Congreso para explicar el texto, ahora en trámite de audiencia pública, Guirao dijo que el Gobierno ha continuado el proceso iniciado por el anterior Ejecutivo, con el deseo de que la ley tenga "el consenso mayoritario con las federaciones", con las que se sentará la semana que viene.

"La ley está llena de cosas que han dicho las federaciones. Creo que tres millones que reparte un señor están distorsionando el tema. Que todo el mundo le haya puesto nombre al artículo 90 ya denota el problema. Patrocinar es una cosa noble, que se hace para ayudar y suele ser a cambio de imagen, pero no de derechos de imagen", dijo.

En respuesta principalmente a las criticas de los portavoces del partido Popular y de Ciudadanos por el ya denominado "artículo antiLiga", que impide que las ligas exploten las competiciones que no organizan -como hace la Liga de Fútbol con un amplio número de federaciones-, el ministro habló de la "preocupación" ante "posiciones dominantes por un tema económico".

"Nos parece camuflar la venta a través de patrocinio. Los derechos deben salir a la venta. Hace tres años cuando el Consejo Superior de Deportes tenía el presupuesto más bajo de su historia para las federaciones pidió de manera verbal a la Liga que las ayudara. Entonces repartió 6 millones, hace dos años 4 y el año pasado 3 y en ese reparto se confunde el patrocinio con la venta de derechos", señaló.

Guirao aseguró que "LaLiga tiene todos esos recursos para patrocinar generosamente porque hay un decreto" -de comercialización de los derechos del fútbol-, "hecho por otro gobierno, que la favorece en el reparto".

"Es un tema que vamos a ver. Si todo depende de un mismo agente vamos a tener problemas porque ya hay problemas. Creo que este artículo, cuando tiene nombre y apellido, es porque hay otros intereses. Que se pongan sobre la mesa, seamos explícitos. No nos andemos con metáforas", reclamó antes de asegurar que no ha hablado ni con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ni con el de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, sobre la ley.

El ministro se mostró receptivo cuando el portavoz de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, planteó una modificación "del reparto de los derechos audiovisuales, si no es el correcto", pese a que éste le reprochó que "la ley haya entrado en este tema" y que sea "electoralista, propagandística, pero no ambiciosa ni valiente".

"Creo que se ha equivocado. No estaba en el debate. Lo han justificado para evitar posibles monopolios y hay muchos compradores pero esos derechos no los compran. Ahora hay una entidad que sí los compra y les parece mal. ¿Cómo van a compensar a las federaciones pequeñas? ¿Va a comprar RTVE esos derechos? ¿Han consultado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia?", preguntó.

El portavoz popular, Ángel Luis González, lamentó no disponer del borrador del texto; que se haya dejado a su grupo al margen del mismo, "igual que a las federaciones", y se mostró "asombrado" con una "redacción" con la que "Pedro Sánchez estaría cesado porque va a incumplir sus presupuestos", por el control económico que dicta.

"A no ser que tenga 200 millones de euros para las federaciones no se cómo plantea quitarles visibilización y capacidad financiera. Si hay una plataforma que quiere promover al deporte más pequeño ¿es normal que le prive de esos recursos?. Trasladar la guerra de la Federación con la Liga al debate de la ley es un error monumental. Sin el sí de las federaciones no cuente con este grupo", avisó.

Francesc Eritja (Esquerra) y María Teresa Arévalo (Unidos Podemos) reclamaron mayor precisión en aspectos como la regulación del voluntariado, el colectivo LGTBI y la no injerencia en la libertad de expresión o pensamiento, así como en la aplicación de las medidas para la igualdad efectiva.

El portavoz socialista, Javier Antón, animó a sus colegas "a aprovechar la ocasión de elaborar "un marco jurídico adaptado al tiempo", con una ley "que garantiza el buen uso del dinero público que reciben entidades deportivas".

El ministro anunció en el cierre de su comparecencia que se ahondará en medidas como la limitación de los mandatos en las federaciones y reiteró su predisposición a escuchar y a modificar la redacción del texto si lleva a confusión, como en lo referido al maltrato animal y su impacto sobre el deporte de la caza.