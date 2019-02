Guillaume Bruère reinterpreta a los clásicos del Museo Lazaro Galdiano

Madrid, 6 feb (EFE).- La particular mirada que el artista francés Guillaume Bruère imprime en sus dibujos, inspirados en clásicos de la pintura como el Greco, el Bosco o Goya, se puede contemplar desde mañana, jueves, en las salas del Museo Lázaro Galdiano.

Guillaume Bruère (Châtellerault, Francia, 1976), pintor y escultor, se ha encargado de realizar una exposición muy personal de 35 dibujos, basada en su interpretación de algunas de las obras pertenecientes al Museo Lázaro Galdiano, que el artista seleccionó de forma intuitiva, según el mismo ha explicado durante la presentación de la muestra.

"El aquelarre", de Francisco Goya; "San Francisco de Asís", del Greco, o "Meditaciones de San Juan Bautista", del Bosco, son solo algunos de los cuadros que Bruére ha interpretado empleando pinturas pastel, lápiz y acuarela.

Amparo López, comisaria de la exposición, ha explicado que la muestra de Bruère "encaja a la perfección en la trayectoria del trabajo del Museo que entiende el arte actual sin establecer una solución de continuidad con el pasado".

Algunos críticos de arte, según la comisaria, han definido a Bruère como un "dibujante extremo". Una clasificación que se puede explicar viendo como realiza su pinturas: "casi sin mirar, moviendo sus manos a una velocidad frenética y empleando de 3 a 4 minutos en acabar el cuadro".

Esta forma que tiene el artista de realizar sus dibujos puede ser contemplada por los visitantes en los vídeos disponibles en algunas de salas del museo, que se han grabado a partir de las performances que realiza el pintor en ciertas ocasiones para mostrar cómo trabaja.

"Presenciar su manera de trabajar en el museo, recogiendo la obra de arte por cada uno de sus poros, ha sido una experiencia verdaderamente conmovedora", ha precisado la comisaria, quien insiste en que "si no fuera por el trabajo de Guillaume -quien tiene una capacidad particular de captar los personajes de los cuadros y objetos-, habría detalles de las obras originales que pasarían desapercibidas".

Bruère ha comentado que el número de pintores que le han inspirado para trabajar se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, aunque "hay algunos españoles que permanecen, como Goya".

"Cuando me encuentro ante un Goya, el cuadro se pinta casi solo", ha reconocido.

En ese pequeño grupo de artistas que inspiran al artista francés, se encuentra también Picasso, Durero, Van Gogh o Francis Bacon.

"En esta exposición en concreto, he podido disfrutar del diálogo que se establecía entre la obra original que se exhibía en el museo y mi obra, que he realizado sin ser apenas consciente. Es más, a veces, no sé qué he hecho hasta que lo miro una vez acabado", ha concluido Guillaume.