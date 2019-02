Franco Vázquez: "Fuera jugamos presionados de forma inconsciente"

Sevilla, 6 feb (EFE).- El mediapunta argentino del Sevilla Franco 'Mudo' Vázquez ha reconocido que los de Pablo Machín se sienten "muy fuertes" cuando juegan en su feudo del Sánchez Pizjuán y que fuera de casa juegan "presionados de forma inconsciente".

El 'Mudo' Vázquez se pronunció en la televisión del club sobre las diferencias de rendimiento del equipo sevillista fuera de su estadio, manifestó que de visitantes no les están saliendo las cosas por la presión y consideró que para mantenerse clasificado arriba "hay que cambiar eso y ganar fuera también".

"Hay que ganar para mantenernos en la cuarta posición que es el objetivo que tenemos. El año que viene tenemos que estar en la Champions. Creo que nos sentimos muy fuertes como locales, la gente nos ayuda mucho y somos un bloque. Estamos muy seguros y nos sentimos con mucha confianza para soltarte más", abundó.

El mediapunta de Córdoba se refirió, entre otros asuntos, a la dolorosa eliminación de su equipo ante el Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey y a la derrota en el Camp Nou por 6-1 en la vuelta tras la ventaja de dos goles obtenida en la ida en el Sánchez Pizjuán.

En este sentido, señaló que el partido del Camp Nou no fue el que esperaban porque estaban "ilusionados con el resultado de la ida" y afirmó que "que los partidos se pueden perder pero no por esa cantidad de goles y dar mala imagen, pero no queda otra que seguir adelante".

Sobre los próximos compromisos del Sevilla, Franco Vázquez se refirió al de dieciseisavos de Liga Europa ante el Lazio italiano, que aventuró que será "un partido muy lindo" porque son dos equipos "de nivel parecido" que juegan "muy similar", aunque dijo que esperan pasar a la siguiente ronda.