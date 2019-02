La Federación de Boxeo cree que la nueva Ley la "obligaría a empezar de cero"

Madrid, 6 feb (EFE).- Felipe Martínez, presidente de Federación Española de Boxeo (FEBoxeo), dijo a EFE que el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte, que impide a LaLiga de fútbol explotar derechos audiovisuales que no sean suyos, la obligaría a empezar de cero" tras "años de esfuerzo teniendo resultados".

"Si esta ley prospera tendríamos más difícil seguir creciendo. Habría que buscar otras fórmulas y nos costaría más. Habrían sido años de esfuerzo, teniendo resultados, para empezar de cero. Pedimos que la Ley del Deporte nos de la posibilidad de promocionarnos como cualquier otro", dijo en una entrevista en la sede central de la Agencia EFE en Madrid.

"A la Federación no le ayuda la Ley del Deporte, le va a hacer daño. Nuestro proyecto está basado en ir de la mano de LaLiga porque tenemos un proyecto conjunto. Antes nadie creía en nosotros. No teníamos una ventana para promocionar el boxeo. Si lees los estatutos de la federación dicen que tienes que promocionar tu deporte, pero en nuestro caso estamos vetados en algunas cadenas de televisión. Así que hay que explotar otras vías", añadió.

Una vía que llegó con LaLigaSports, proyecto que pertenece a LaLiga presidida por Javier Tebas, a partir del cual las federaciones españolas pueden, tras alcanzar un acuerdo, emitir sus competiciones aprovechándose de esta plataforma. Una iniciativa a la que se acogió la FEBoxeo.

Esta ventana de promoción del boxeo le permitió cerrar un patrocinio con Marathon Bet para su liga de boxeo amateur -Liga 4 Boxing-, que sin la primera "nunca habría venido", destacó Martínez, y que va "unida" a la recuperación económica de la federación, que encadena dos años consecutivos con beneficios, desde la llegada de éste a la presidencia.

"No es una cuestión de dinero, es la oportunidad audiovisual que nos dan. Antes de estar con LaLiga retransmitíamos por el canal de Youtube de la federación para enseñar nuestro producto. Pero no es lo mismo estar en tu canal de Youtube que en una plataforma de miles de socios, esto te ayuda para conseguir patrocinadores", recalcó.

Felipe Martínez explicó también que no tienen "exclusividad ninguna" con LaLiga, ya que si una televisión quiere comprar su producto y le "viene bien a la federación", LaLiga no les pondría "ningún problema".

"Esto es muy fácil. La federación que no quiera no firme con la Liga. Si tiene otras ventanas que le dan más, que no firmen. Para nosotros, LaLiga es un gran aliado desde el punto de vista audiovisual y nos está ayudando a prosperar. Si el proyecto de LaLiga no existiera, debería haber otro", declaró.

El presidente de la FEBoxeo insistió también en que no están en contra de nadie y pidió diálogo entre las partes para solucionar la situación.

"Esperamos que recapaciten y que quieran conocer el día a día de cada una de las federaciones. Lo que queremos es que cada federación tenga las mismas oportunidades de promocionar su deporte. Nosotros no estamos en el bando de nadie, hay que darle una oportunidad de diálogo. Desde nuestro punto de vista lo que se plantea sobre LaLigaSports no es correcto y habría que plantearlo mejor", subrayó.

Felipe Martínez pidió también un mayor apoyo al boxeo en la nueva Ley del Deporte: "Existen vetos al nuestro que no nos permiten promocionarnos, como sí pueden hacerlo otros deportes".

"Además, nosotros no hablamos de boxeo profesional, hablamos de boxeo olímpico que se emite durante los Juegos a las cuatro de la tarde sin ningún problema. Nosotros tratamos de promocionarlo para que en el futuro podamos tener a más deportistas peleando por una medalla olímpica", añadió.

Eso sí, el presidente de la FEBoxeo destacó como positivo del anteproyecto de la Ley del Deporte la potestad para intervenir a las federaciones que acumulen pérdidas, como le ocurría a la que ahora preside antes de asumir el cargo en diciembre de 2016.

"En la nueva Ley del Deporte aparece una cosa que me gusta y es que si tu federación está en números negativos, te intervienen. La Ley te da potestad para eso. Claro que dependería del tamaño de las pérdidas y, sobre todo, de si tienes una línea negativa constante", concluyó.