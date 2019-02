Las direcciones de PP y Cs trabajan para coordinar la protesta contra Sánchez

Madrid, 6 feb (EFE).- Las secretarías generales del PP y Cs se han puesto a trabajar para coordinar la manifestación convocada el domingo por ambas fuerzas contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña.

Fuentes de Cs y del PP han confirmado a EFE que los dos equipos, bajo la responsabilidad de Teodoro García Egea (PP) y José Manuel Villegas (Cs), están en contacto para organizar esa protesta, anunciada este miércoles por separado por ambos partidos y después de que también los dos solicitaran la comparecencia de Sánchez.

Una comparecencia que han registrado en el Congreso para que el jefe de Gobierno explique por qué va a nombrar un relator para hablar con los demás partidos sobre Cataluña.

El PP ha contactado también con Vox, que también ha llamado a sus militantes a la movilización que se celebrará en la plaza de Colón.

Según fuentes populares, también se han puesto al habla con Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Aragonés (PAR) y Foro Asturias para que se sumen a esta concentración.

No obstante, fuentes del grupo parlamentario canario han asegurado a EFE que con ellos no lo han hecho aunque, en todo caso, no suelen adherirse a este tipo de iniciativas, y tampoco con Foro, han asegurado sus portavoces en el Congreso.

Desde UPN sí confirman que han hablado con el PP y que asistirán a la concentración, y también lo ha hecho el Partido Aragonés, aunque aún no han decidido nada.