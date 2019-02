Desaceleración global frenará crecimiento económico de América Latina en 2019

Bogotá, 6 feb (EFECOM).- La recuperación económica de América Latina se verá lastrada por los efectos de la desaceleración global, según el informe "Situación Latinoamericana 2019" del banco BBVA que fue presentado este miércoles en Bogotá.

La entidad financiera detalló que revisó a la baja las perspectivas de crecimiento de la región, que pasaron de 2,4 % a 2,1 % para 2019 y de 2,34 % a 2,14 % para 2020.

Entre los factores que incidirán negativamente en el crecimiento de América Latina figura el aumento de la volatilidad financiera global y las peores perspectivas para los precios de las materias primas.

Entre los países con crecimiento negativo se encuentra Argentina, cuya economía caerá un 1 % este año, debido al "arrastre" de las cifras de 2018, cuando registró un decrecimiento en su Producto Interior Bruto (PIB) del 2,4 %.

De igual forma, Brasil, México y Uruguay tendrán un crecimiento cercano al 2 %, subrayó el estudio del BBVA.

Por otra parte, los países que liderarán el crecimiento económico en la región serán Perú, Chile, Colombia y Paraguay, todos con un aumento en su PIB de aproximadamente un 3,5 %.

Al respecto, el economista jefe de BBVA Research para América del Sur, Juan Ruiz, apuntó que las cifras de crecimiento no deben llevar a la "autocomplacencia" porque "no se está cerrando la brecha de PIB per cápita con las economías desarrolladas".

En el capítulo para Colombia, la entidad bancaria rebajó las perspectivas de crecimiento a un 3 % en 2019 y un 3,3 % en 2020, debido a la menor inversión en las industrias de exportación.

Precisamente, las exportaciones de Colombia cerraron el año pasado en 41.831 millones de dólares, un crecimiento del 10,4 % frente a 2017, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Entre tanto, la inflación presentará una tendencia al alza aunque seguirá "contenida" y cercana a los objetivos fijados por los países de la región.

Argentina, México y Uruguay representan un caso especial en este aspecto, pues pese a que continuarán en niveles elevados el informe proyecta un descenso en la inflación tanto en 2019 como en 2020.