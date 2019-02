La cara oculta de la yihad femenina en Occidente, a debate en la Eurocámara

Bruselas, 6 feb (EFE).- El descontento con la sociedad o la falsa creencia en un mayor empoderamiento femenino son algunas de las motivaciones ocultas que pueden llevar a una joven occidental a unirse a la yihad, explicó hoy la analista política Anna Zizola durante la presentación de su libro en el Parlamento Europeo.

"Women on the verge of jihad: The hidden pathways towards radicalization" ("Mujeres al borde de la yihad: El camino oculto hacia la radicalización"), es el título del libro en el que Zizola analiza el proceso de radicalización de la italiana Maria Giulia Sergio, una estudiante de familia católica que tras entrar en contacto con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) pasó a llamarse Fatima az Zahra.

Zizola descubrió durante su investigación una serie de patrones de radicalización en las mujeres, entre los que destaca la presencia de un mentor, la "romantización" de la yihad y la falsa creencia en un mayor empoderamiento femenino, ya que, aunque resulte contradictorio, la propaganda del EI las hace creer que asumirán un papel importante en la "guerra santa", explicó la autora.

La investigación de Zizola, que inició para una tesis universitaria pero que terminó convirtiéndose en un libro, reveló que uno de los motivos que lleva a estas mujeres a radicalizarse es el desencanto con su rutina y con la sociedad en la que viven.

Maria Giulia se radicalizó en internet, influida por una mujer que desde Arabia Saudí se dedicaba a captar personas para la "guerra santa", y viajó a Siria, desde donde logró radicalizar también a su hermana a través de sus conversaciones telefónicas.

"Quise entender cómo una mujer de mi entorno, que iba a la misma universidad que yo, decide unirse a un grupo terrorista y matar a infieles, algo que es absolutamente injustificable (...). Para entender el terrorismo hay que cambiar la perspectiva e intentar comprender las causas que llevan a una persona a radicalizarse, solo así podrás acercarte a estos movimientos", destacó Zizola.

Uno de los retos a los que se enfrentó durante su investigación fue tener que visualizar los vídeos de propaganda del Estado Islámico colgados en la "red oscura" ("darknet"), una experiencia que Zizola calificó como "perturbadora".

La eurodiputada liberal Beatriz Becerra, que moderó el debate de presentación de este volumen, destacó la importancia de los temas tratados en el libro, ya que, afirmó, la radicalización femenina es un asunto que no es lo "suficientemente conocido".

Becerra, que en 2016 lanzó la primera Alianza de Mujeres contra la Radicalización y el Extremismo, la plataforma Aware, subrayó que la radicalización islámica es un problema que "no va a parar" y que hay que atajar lo antes posible.