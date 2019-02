La Cámara no ve ventajas a que Cataluña pueda regresar ahora a los mercados

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha asegurado este miércoles que, desde una lógica estrictamente financiera, no ve ventajas a que Cataluña se plantee a corto plazo volver a financiarse a través de los mercados financieros.

En rueda de prensa, Valls se ha referido así a los planes de la Generalitat para regresar a los mercados financieros a partir de 2020, siempre que cumpla una serie de condiciones.

Valls ha opinado que teniendo en cuenta que los tipos de interés tienen una perspectiva "al alza", convendría negociar con "el principal acreedor", es decir, con el Estado.

"Con los tipos de interés al alza no acabamos de ver la ventaja desde punto de vista empresarial de no negociar con el principal acreedor, el Gobierno, sobre la deuda, y establecer unas condiciones más económicas que las que del mercado", ha asegurado Valls, dejando claro que no entraba a considerar razones políticas.

Cataluña es la comunidad con más deuda del Estado, unos 78.500 millones, y la tercera, tras la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, en proporción a su PIB, con un 34,2 %, ha recordado este miércoles Valls, que ha urgido a no seguir aumentando ese volumen de deuda y a moderar el gasto corriente.