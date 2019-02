El arzobispo de Tarragona puntualiza que los abusos le parecen algo gravísimo

Tarragona, 6 feb (EFE).- El arzobispo de Tarragona Jaume Pujol, ha puntualizado esta tarde en un comunicado, con relación a las últimas denuncias de abusos por parte de algunos curas, que "cualquier actuación" le parece "gravísima".

Pujol puntualiza que en el "doloroso caso de abusos a cargo de clérigos de la archidiócesis", los titulares de algunas noticias destacan "una reflexión" suya según la que "los sacerdotes en cuestión tuvieron 'un mal momento'".

"Algunos han interpretado estas palabras como si pretendiera rebajar la importancia de los hechos", por lo que "deseo aclarar que cualquier actuación de este tipo, impropia de nadie y más aún de un presbítero, me parece gravísima", puntualiza el primado.

"Por eso -concluye- he pedido perdón en nombre de la Iglesia de Tarragona y me he puesto personalmente a disposición de escuchar a las víctimas".

Dos párrocos de Constantí (Tarragona) han sido denunciados públicamente por abusos: Pere Llagostera, fallecido hace dos años, y Xavier Morell, que ha sido apartado del cargo tras saberse que fue investigado por ese motivo.

A estos casos se ha sumado la denuncia contra el actual párroco de varias localidades leridanas Josep Maria Font, quien también ha presentado su renuncia.

El arzobispo, que se ha reunido este miércoles con el alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha asegurado: "Si una persona está obsesionada con el sexo y lo va buscando es algo, pero hay personas que tienen este mal momento en la vida que los lleva a hacer algo que después quizás se arrepentirán toda la vida".

Pujol, que cumple 75 años este viernes 8 de febrero, con lo que está pendiente de la decisión de la Santa Sede para su cese por jubilación, ha reiterado su total "disposición" a "escuchar a las víctimas".