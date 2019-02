Antonio Miró lanza su colección más "canalla" en su 40 aniversario

Barcelona, 6 feb (EFE).- La firma de moda catalana Antonio Miró, veterana en la 080 Barcelona, ha celebrado este miércoles sus 40 años vistiendo a hombres y mujeres "contemporáneos, con una visión propia del diseño", con su colección "Rock", la más "canalla" de su trayectoria, según su director creativo, Albert Villagrasa.

Su propuesta, con el negro como protagonista y cargada de detalles, sensualidad y sexualidad, nace de la importancia de la imagen del artista y cómo esta impacta en los fans en una era en que "la primera impresión es decisiva".

El diseñador ha hecho una "clara apuesta por el show" con una colección que coquetea con pieles, poliuretano, sedas, tul, lanas frías, organzas y paños de cachemira, todo ello ensamblado en piezas de clara inspiración rockera y punk, que han trasladado a los asistentes, por un momento, a los años noventa.

Este miércoles también ha sido el turno del tercer diseñador internacional invitado a la pasarela catalana, el peruano Esaú Yori, que ha presentado su colección "The Love" para otoño/invierno 2019-20: una revisión personal del amor y los distintos estados emocionales y mentales que una persona experimenta en su búsqueda.

Yori continua creando colecciones en las que la armonía entre masculinidad y feminidad conviven en perfecta unidad y vuelve a recurrir a la sastrería clásica para crear prendas atemporales, donde el sexo supone una ilusión.

Negro, azul marino, blanco y beis constituyen los principales colores de la nueva temporada del peruano, que no se olvida de sus características rayas y cuadros y sigue utilizando como telas principales la lana inglesa y australiana, la seda china, la napa italiana, el cuero, la cachemira mongola, y la popelina japonesa.

No obstante, el encargado de inaugurar la tercera tarde de desfiles ha sido el diseñador mallorquín Pablo Erroz, que con su propuesta "Up to you" ha unido invierno y verano bajo el concepto de una misma colección, creada desde la "nostalgia" por los años ochenta y noventa.

Erroz ha decidido apostar por colecciones que duren más en el tiempo, con un año completo de vida, y que puedan unir bajo un mismo paraguas y temporada a mercados tan opuestos como los tropicales y los nórdicos.

"Up to yo" se inspira en la idea de libertad, de romper reglas y del traspaso de fronteras que se vivió en aquellas icónicas décadas a través de siluetas relajadas de género diluido, prendas "oversize" y detalles característicos del armario masculino tradicional, todo ello combinado con una explosión de color y mezclas de prints, deshilachados, napas, algodones y viscosas.