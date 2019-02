El anteproyecto de Ley evita "que una persona rija el deporte", dice Rubiales

Madrid, 6 feb (EFE).- El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó este miércoles que no ha leído aún el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte pero que, por lo que sabe de él, intenta "evitar que una persona o una entidad sea la que rija los designios del deporte español".

"No lo he leído, pero sé que habla de la mujer, de las federaciones territoriales, que lo que genera el fútbol se reparta de manera equitativa y evitar que una persona o una entidad sea la que rija los designios del deporte español", dijo Rubiales en el Congreso, donde fue recibida la selección femenina sub-17 que ganó en diciembre el Mundial de fútbol.

El presidente señaló que no se refería al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Me refiero a que nadie puede tener ese derecho por encima de la administración", indicó.

El anteproyecto de Ley del Deporte aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros "limita la concentración de derechos económicos por las ligas de competiciones sobre las que no tengan condición de organizadoras", explicó el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao.

Varias federaciones han mostrado su malestar ante la posibilidad de que la Ley, si sale adelante en sus actuales términos, les prive del dinero que reciben de LaLiga.

Rubiales comentó también en el Congreso la retirada por parte del Terrassa FC de su equipo de veteranos, cuyos miembros insultaron y dedicaron comentarios sexistas a las jugadoras del equipo juvenil de Segunda de su propio club.

"En el fútbol español hay buen comportamiento en un porcentaje muy elevado. Diría que en la sociedad española hay personas que no están a la altura, son ejemplo de cómo no hay que comportarse. Fuimos rápidos y dejamos claro que esto no puede ocurrir", dijo el presidente.

"Condenamos de manera enérgica cualquier acto de violencia. Este lo es, contra la mujer. Es significativo", añadió Rubiales, "que hoy estemos en el Congreso con las campeonas sub-17. Ese es el camino, pensar en educación, la tolerancia. Es importante que en el anteproyecto de Ley se hable de la mujer como se está hablando".

Toña Is, seleccionadora del equipo campeón del mundo, expresó su deseo de que nunca se repitan esos insultos.

"Ojalá sigamos demostrando que sabemos jugar al fútbol. Seguiremos haciéndonos un hueco en el fútbol español, pues es complicado para las jugadoras y para las entrenadoras, así que pido que nos respeten", dijo.

Sobre las sanciones al Terrassa, comentó que no era ella quien debía valorarlo. "Respeto las medidas adoptadas y espero que sirva de ejemplo".

Preguntada por lo que le falta al fútbol femenino para crecer más, tras el interés creciente que se plasmó en el lleno en San Mamés para ver al Athletic-Atlético de Copa de la Reina, Is apuntó: "Falta creer en ello y dar más visibilidad. Hay que insistir ante los medios en el mensaje de apoyo al fútbol femenino".