Álvaro Vázquez: "El partido contra el Lugo va a ser de tú a tú"

Huesca, 12 ene (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Álvaro Vázquez ha declarado que el partido del próximo sábado contra el Lugo en terreno gallego va a ser "de tú a tú" para ver quién tiene la pelota.

"Es un equipo al que le gusta tener el balón, que juega bien y que se ha reforzado mucho por lo que será un partido interesante", ha dicho este miércoles en rueda de prensa.

El jugador del conjunto aragonés, que el pasado lunes logró un empate en terreno de la Unión Deportiva Las Palmas, ha explicado sobre este encuentro que les hubiera gustado llevarse la victoria porque el Real Zaragoza tuvo el control y el balón en la segunda parte pero que no pudo ser.

"Queremos ganar siempre y al final se puntuó en un campo difícil, ante un equipo con grandes jugadores y fuera. Lo importante es sumar", ha apuntado el delantero del conjunto aragonés.

Álvaro Vázquez cree que la situación del equipo se arreglará cuando disminuya el elevado número de bajas que tiene actualmente porque cuando esté disponible toda la plantilla será un conjunto "más sólido".

El punta ha destacado la transformación que ha tenido la plantilla con la llegada de Víctor Fernández al banquillo del conjunto zaragozano: "la importancia es prácticamente total porque somos los mismos jugadores. Desde que llegó venía con ese aura de salvador, de hombre querido en Zaragoza y antes de que fuera presentado la gente estaba muy feliz y contenta. Eso se ha trasladado al vestuario ya que el primer día que llegó nos dio una charla, nos llenó de confianza y nos abrió un poco los ojos".

Igualmente ha resaltado que, con el preparador maño, en todos los partidos desde su llegada el equipo ha tenido opciones de victoria. Además, ha desvelado que el equipo ha pasado a "entrenarse mejor" y a estar "más cómodo y con más confianza".

A nivel personal, el jugador de Badalona(Barcelona) se ha mostrado "contento" por conseguir goles que significan puntos, e incluso ha igualado su mejor registro goleador, siete tantos, pero ha matizado que, por otra parte, no puede estarlo del todo por la situación del equipo.

"Lo dije cuando llegué que no me importaban los goles sino lo que hiciera el equipo a nivel clasificatorio y la verdad es que el equipo no está bien, está intentando salir de abajo aunque creo que poco a poco lo vamos a conseguir", ha valorado.

También ha apuntado que el Real Zaragoza piensa "en ofensivo y en positivo" y que la muestra es que los cambios defensivos que se han realizado han sido por lesión o molestia física y no por un factor táctico: "hay que ir a por los tres puntos en cualquier campo como dice el míster y a eso vamos".