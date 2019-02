Alfred Bosch hará tour por Europa para explicar que es un "juicio político"

Barcelona, 6 feb (EFE).- El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, ha anunciado que en las próximas semanas hará un tour por las principales capitales europeas para explicar "la verdad" sobre el "juicio político" a los líderes soberanistas encausados por el 1-O.

"Explicaremos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que este es un juicio político contra presos políticos porque se les acusa de cosas, como sedición y rebelión, que implicarían violencia y no la hubo", ha asegurado durante la sesión de control al Govern de este miércoles en el Parlament.

Bosch ha contrapuesto el relato "verídico" que expondrá ante medios de comunicación y entidades internacionales con la "campaña de marketing" del Estado, en alusión a la iniciativa "This is the real Spain", promovida por España Global.

"Como explicamos la verdad, no tenemos que organizar campañas de marketing como la del Gobierno", ha resuelto el responsable de Acción Exterior de la Generalitat, que ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que gaste "un millón de euros de todos los contribuyentes" para "ocultar su debilidad".