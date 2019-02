El abogado de La Manada opina que no cabía más que desestimar los recursos

Pamplona, 6 feb (EFE).- El abogado de los miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, comparte la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Navarra de desestimar los recursos presentados contra el dictamen que rechazó el ingreso en prisión de sus defendidos ya que, a su entender, "no puede ser de otra manera".

En declaraciones a Efe, el abogado ha remarcado que "no había ningún elemento, no había ningún motivo para que se pudiese modificar la resolución", por la que, con dos votos contra uno, se desestimó la solicitud de ingreso en prisión para los cinco miembros de La Manada, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.

En su opinión, el hecho de que la Fiscalía no presentara recurso sino que se adhiriera a los de las acusaciones, merece ser destacado.

Eso, a su parecer, "denota bien a las claras que efectivamente la propia Fiscalía entendía que no procedía la presentación del mismo y que tanto la Comunidad foral como el Ayuntamiento de Pamplona como la acusación particular lo hacían de una manera más que teatral, por decirlo de alguna manera, más que con una finalidad estrictamente jurídica".

A partir de ahí -ha añadido- entienden que "no había ningún elemento que se aportase en el recurso de súplica que no se hubiese puesto de manifiesto tanto en el acto de la vista como en el desarrollo del procedimiento de manera que no había ningún motivo para que se pudiese modificar la resolución que se dio en su día".

El abogado ha señalado que "se repite de manera mecánica la resolución porque es que no puede ser de otra manera, lo extraño hubiera sido que se hubiera modificado una resolución en el plazo de quince días sin ningún motivo, sin aportar ningún motivo a los que se aportaron en la vista que se celebró en su día".