Shiffrin: Es una locura, aún no me creo que sea campeona del mundo de 'súper'

Madrid, 5 feb (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin, que en la primera jornada de los Mundiales de esquí alpino de Are ya ha trasladado su trono en el deporte rey invernal a Suecia, declaró tras proclamarse campeona del mundo de supergigante que es "una locura", porque "no esperaba" ganar el oro en esta disciplina.

"Es realmente de locos..., no sé qué decir", indicó al canal de televisión alemán ARD Shiffrin, que con sólo 23 años ha ganado todo lo que se puede ganar en el esquí alpino y que este martes capturó en Are su cuarto título mundial, después de los tres en eslalon que ganó en los Mundiales de Schladming'13 (Austria), Vail-Beaver Creek'15 (EEUU) y St. Moritz'17 (Suiza).

"Es de locos. No esperaba ser campeona del mundo de supergigante", indicó Shiffrin, a la que, durante su entrevista en zona de meta con el citado canal alemán, la respondió una de sus comentaristas, la ex esquiadora alemana Maria Riesch -triple oro olímpico, doble mundial y una vez ganadora de la Copa del Mundo, competición en la que logró 27 victorias-, que le preguntó: "¿y por qué no?".

"Ha estado muy apretado"; contestó Shiffrin, doble campeona olímpica y que avanza con paso firme hacia su tercer triunfo final en la Copa del Mundo. "Hemos estado las tres primeras en sólo cinco centésimas", indicó la súper-campeona de Vail (Colorado), en referencia a la italiana Sofia Goggia, plata en la prueba, a dos centésimas; y a la suiza Corinne Suter, que capturó bronce, a cinco.

"Y luego está (la alemana) Vicky (Rebensburg, cuarta, a siete centésimas). Ha tenido muy mala suerte, porque ha salido cuando en la pista había menos visibilidad. Si hubiese tomado la salido cuando lo hice yo, creo que el resultado hubiera sido diferente", admitió con humildad, tras capturar su cuarto oro mundial, la niña prodigio reconvertida en devoradora de récords.

"La verdad es que aún no me lo creo... es de locos", insistió Shiffrin, que también partirá entre las favoritas al oro en el gigante, la combinada y, obviamente, el eslalon; y que podría optar a otro título más si decidiese competir en la prueba por equipos.