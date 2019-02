Salgado: "El Betis es claro favorito, pero vamos con mucha ilusión"

Bilbao, 5 feb (EFE).- Javi Salgado, base del RETAbet Bilbao Basket, ve al Real Betis Energía Plus como "claro favorito" para conquistar la Copa Princesa que van a disputar ambos equipos el sábado en Sevilla, pero subrayó que encaran esta final "en buen momento" y "con mucha ilusión en levantar" el trofeo.

"Venimos de ganar un partido complicado en Huesca y estamos en buen momento, aunque la Copa es diferente porque te juegas un título en 40 minutos", admitió el jugador bilbaíno en la jornada de puertas abiertas a los medios de comunicación organizada este martes por el club vasco en el Bilbao Arena.

Salgado reconoció que a pesar de que se va a enfrentar "contra probablemente el mejor equipo de la historia de la LEB", un Betis que ha encadenado 18 victorias consecutivas esta temporada y que además "tiene un gran fondo de armario y juega ante su afición", el Bilbao Basket "puede ganar" el título.

"Juegan en casa y estas finales siempre las ha ganado el equipo local, pero vamos a intentar por todos los medios que este sea el partido en el que empiecen a aparecer sus debilidades, a tener dudas, y llegar al final con opciones. Ellos tienen la presión", recalcó.

El base de Santutxu añadió que una de sus principales motivaciones es "dar una alegría" a una afición bilbaína que "no ha tenido muchas oportunidades de disfrutar estos años" logrando su primer título en un torneo que, con Salgado sobre la pista, ya disputaron en sus ediciones de 2003 y 2004.

Por su parte, el alero riojano Edu Martínez incidió en que, por su trayectoria esta campaña y su condición de local, el Betis parte como favorito, aunque apuntó también que la intención de los 'hombres de negro', que vestirán de blanco en esta final, es "intentar dar la sorpresa".

"Ellos no han tenido que sufrir en tantos partidos y no han encontrado tantas dificultades a lo largo de la temporada. Quizás en este partido, si se les presentan, no sepan resolverlas y puede ser un punto a nuestro favor", apuntó Martínez.