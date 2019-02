El PSOE respaldará en el Senado una moción del PP en apoyo a Juan Guaidó

Madrid, 5 feb (EFE).- El pleno del Senado debatirá mañana miércoles una moción con la que el PP pretende que la Cámara reafirme expresamente su apoyo a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, una iniciativa que contará con el apoyo del grupo parlamentario socialista.

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha anunciado que su grupo votará a favor de la moción del grupo popular, aunque ha puntualizado que lo hará "por motivos muy distintos" a los que han llevado al PP a presentar esta iniciativa.

De hecho, antes de aclarar que los socialistas respaldarán la moción había criticado a los populares por "utilizar el sufrimiento del pueblo venezolano para arañar un puñado de votos en España".

Gil ha hecho hincapié en que con el reconocimiento a Juan Guaidó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "lidera la estrategia europea para buscar una salida a la grave crisis humanitaria que sufre Venezuela", y ha asegurado que la posición del PSOE ante esta crisis siempre buscará atender las necesidades de los venezolanos.

No votará sin embargo a favor de la moción el grupo de Unidos Podemos, cuya nueva portavoz, Pilar Garrido, que hoy se ha estrenado en la Junta de Portavoces ha anunciado el rechazo de sus senadores tras dejar claro su apuesta por el "diálogo" con Venezuela.

De hecho, ha considerado que el reconocimiento de Sánchez no es más que "un brindis al sol" y que habrá que ver si no causa "daños" e incluso "sangre" puesto que Juan Guaidó no tiene "poder efectivo" en Venezuela y reconocerlo puede dejar desprotegidos a los españoles que viven en este país y a las empresas españoles allí asentadas.

Unidos Podemos, ha recalcado, lamenta que Sánchez "rompa" con la línea del diálogo defendido por países como México o Uruguay.

La moción que el Senado vota mañana va más allá del respaldo "expreso y contundente" a Guaidó, ha recordado el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, porque e insta al Gobierno a propiciar que los representantes diplomáticos que designe "sean reconocidos, con la mayor celeridad, como la única representación del Gobierno de Venezuela en España".

También exige al Gobierno que proteja los activos que Venezuela tiene depositados en bancos españoles "para evitar que el Gobierno ilegítimo de Maduro haga uso de esos recursos" y apuesta por "liderar, ante los países miembros de la UE, las actuaciones necesarias para consolidar al presidente Juan Guaidó y al Gobierno que éste designe".

Un cuarto apartado de la moción reclama al Ejecutivo que reciba a los representantes en España de los partidos opositores al "ilegítimo Gobierno de Maduro" y el último punto le emplaza a "rechazar las propuestas de 'falsos diálogos' o 'mediaciones' internacionales que contribuyan a dar legitimidad al régimen de Maduro y a prolongar la insostenible situación que viven los venezolanos".