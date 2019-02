PSOE acusa a ERC de apoyar a pensionistas de día y alinearse con PP de noche

Madrid, 5 feb (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha criticado que ERC defienda los intereses de los pensionistas "de día" y sin embargo se alinee con el PP contra el PSOE "de noche" y ha confiado en que los republicanos catalanes la retiren en el último momento.

En declaraciones en el Congreso, Lastra ha urgido al PP y Ciudadanos, pero sobre todo a ERC, a que retiren por "responsabilidad y sentido común" las enmiendas a la totalidad que se presentan contra los Presupuestos y ha insistido en que el Presupuesto de 2019 es la "mejor herramienta" para atajar las desigualdades sociales y avanzar en el Estado de Bienestar.

"Espero que la retiren y podamos empezar a trabajar en enmiendas parciales...No merece la pena alinearse con la derecha en esto y utilizar el tacticismo", le ha pedido Lastra a ERC al tiempo que ha señalado que mantendrán conversaciones con este partido y con el PDeCAT estos días para que retiren o no presenten sus peticiones de devolución.

Sin embargo ha afirmado que no hay más que ofrecer que el contenido de los Presupuestos.

Lastra ha recordado que si decaen los presupuestos la próxima semana la prórroga del Presupuesto de 2018 continuará y ha instado a ERC a "no jugar con el bienestar de los españoles y de los catalanes", y a no pedir medidas que el Gobierno no puede hacer, en relación con la petición a la fiscalía para pedir la libertad de los políticos independentistas presos.

Ha afirmado que con la enmienda de devolución de ERC los "únicos que están contentos desde ayer son el PP y Ciudadanos" y ha considerado que ninguno de los tres partidos presentan esta iniciativa por ser unos "malos presupuestos" sino por "puro electoralismo y estrategia política".

Lastra ha dicho que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos que adquirió durante el debate de la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy y ha afirmado que "el presidente está cumpliendo y la mejor manera de hacer realidad el proyecto de combatir la desigualdad y generar derechos cercenados por la derecha es a través de los presupuestos más sociales de la historia de la democracia".