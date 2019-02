Olaza dice que el partido contra el Sevilla es "el camino" a seguir

Vigo, 5 feb (EFE).- El lateral uruguayo Lucas Olaza dijo este martes, durante su presentación como nuevo futbolista del Celta de Vigo, que la "solidez" que su nuevo equipo exhibió contra el Sevilla (1-0) es "el camino" a seguir para alejarse de la zona de descenso.

"Vimos al equipo contra el Sevilla y estuvo muy sólido, con mucha actitud. Ese es el camino para seguir subiendo en la tabla y es lo que nos está pidiendo el entrenador. Este equipo tiene jugadores de mucha calidad y así se demostró contra el Sevilla, a lo que se le añadió agresividad en la marca", manifestó.

El defensor, que llega cedido por el Boca Juniors hasta junio de 2020, agradeció a los dirigentes del Celta la "oportunidad" de regresar al club, en el que militó el curso 2015-16 como jugador del filial.

"Desde mi juego trataré de ayudar al equipo desde donde me toque. Acá siempre me han tratado muy bien. Es muy lindo volver porque es un gran club. Cuando me fui quizá no pensaba que acabaría volviendo. Para mí es una gran oportunidad para crecer como futbolista", declaró.

Olaza, al que no le sorprendió quedarse fuera de la convocatoria para recibir al Sevilla porque "únicamente llevaba un entrenamiento con el equipo", reconoció que es un lateral con un perfil más ofensivo, pero recordó que en este último tiempo ha crecido "mucho" en el aspecto defensivo y se ve capacitado para competir por la titularidad con David Juncá.