Nuevo retraso en la conferencia nacional mina la confianza en la ONU

Trípoli, 5 feb (EFE).- Los combates que se libran en el sur del país y el nuevo aplazamiento de la conferencia nacional que debe sentar las bases para la convocatoria de elecciones han vuelto a minar la confianza libia en el enviado especial de la ONU a Libia, el libanés Ghassam Saleme, y el plan de reconciliación que promueve desde 2017.

Aunque aún no hay fecha definitiva, fuentes próximas al diplomático libanés confirmaron hoy a Efe que la reunión no se celebrará en los próximos días, como estaba previsto, debido a la reticencia de algunas de las partes en conflicto y la falta de acuerdo sobre el lugar donde debe celebrarse la misma.

"La ONU sigue trabajando de la misma manera y con las misma convicción de que es el camino correcto. Pero es cierto que habrá todavía algún pequeño retraso", explicó la fuente, que prefirió no ser identificada por motivos de Seguridad.

La misión de la ONU en Libia (UNSMIL) retiró gran parte de su equipo en Libia el pasado año por motivos igualmente de seguridad, personal que ha comenzado a regresar ahora de forma escalonada para preparar la citada conferencia, previa a la pretendida convocatoria este año de elecciones presidenciales y legislativas.

Un plan que ha desatado las críticas en los últimos días de analistas y políticos libios, que acusan abiertamente en la prensa local a Saleme de "no poseer ni plan ni los mecanismos" para lograr que el gobierno en Trípoli y su rival en el este se sienten a la misma mesa.

Los reproches parten principalmente de las regiones del este, las que están bajo el control y el dominio del mariscal Jalifa Hafter, un antiguo miembro de la cúpula militar que en la década de los sesenta aupó al poder a Muamar al Gadafi.

Reclutado por la CIA veinte años después, en la actualidad es el hombre fuerte del país.

Días atrás, cientos de personas se manifestaron en el este de Libia, zona bajo control de Hafter, para pedir la renuncia de Saleme.

En este ambiente de tensión, el exministro libanés y su adjunta para asuntos políticos, la embajadora Stephanie Williams, se reunieron anoche con Fayez al Serraj, jefe del gobierno sostenido por la ONU en Trípoli, para tratar de avanzar en el citado plan de reconciliación.

Fuentes próximas al encuentro explicaron a Efe que durante el mismo se abordaron los últimos avances políticos, el programa de reforma económica, la situación de seguridad en la capital y la violencia en el sur, escenario desde hace semanas de combates entre las milicias de Hafter y paramilitares chadianos.

Los expertos coinciden que la pacificación del sur es clave para el éxito de cualquier plan de paz, y que la actual incertidumbre es objeto de grave preocupación.

Una incertidumbre que procede de la decisión de varias milicias afines al gobierno sostenido por la ONU de abandonar sus posiciones en Sebha, capital del sur, y del avance lento y confuso de las milicias de Hafter.

"A día de hoy no podemos saber quien controla la zona. Los combates no han cesado y aunque las fuerzas de Hafter parecer progresar, no tienen una autoridad efectiva sobre el terreno", explicó a Efe una fuente local.

Fuentes médicas confirmaron hoy a Efe que al menos tres personas murieron y una veintena resultaron heridas en combates librados en las últimas 24 horas en varias localidades del extrarradio de Sebha, 700 kilómetros al sur de Trípoli.

Además de compartir una extensa y porosa frontera de más de 4.000 kilómetros con Argelia, Níger, Chad y Sudán, el sur de Libia alberga una de las principales explotaciones de petróleo nacionales, que arranca en el yacimiento de Sahrara y concluye en el puerto mediterráneo de Mellitah.

Antiguo cruce de caravanas, Sebha y las poblaciones vecinas como Ubari, son hoy el puerto de entrada y salida de mafias dedicadas al contrabando de armas, personas, drogas, combustible y otro tipo de productos como la harina, que controlan la actividad económica en la región.

A ellas se han sumado en los últimos años grupos yihadistas y milicias escindidas del opositor Frente para la Alternancia y la Concordia de Chad, del Movimiento por la Justicia y la Equidad y del Ejército de Liberación de Sudán, estás últimas procedentes de la conflictiva región sudanesa de Darfur.

Estos grupos cruzaron la frontera aprovechando el caos que se desató tras el derrocamiento de Gadafi, y desde entonces se han convertido en un factor de desestabilización y en un actor esencial en la política y la economía local.

Una situación, la del dominio de las mafias, que se repite en el resto del país.