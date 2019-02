"Más miedo que esperanza", la incertidumbre de los venezolanos en España

Madrid, 5 feb (EFE).- Viven pegados al teléfono, pendientes de la televisión y las redes sociales, en busca de la última hora, pero aún "con más miedo que esperanza".

Los deportistas venezolanos afincados en España aguardan, convencidos de que "ya es hora de un cambio", el desenlace de una crisis que el lunes escribió una nueva página, con el reconocimiento del Gobierno español y una veintena de países europeos a Juan Guaidó como "presidente encargado".

Desde el mundo del fútbol o del voleibol, deportes exportadores del talento venezolano a todo el mundo, voces como las de los internacionales Miku y Andrés Rouga, la entrenadora Mayra Vásquez, o, desde Dubai, el campeón panamericano "Harry" Gómez. Todos exponen a Efe cómo viven desde la distancia los últimos acontecimientos.

Mayra Vásquez (Barquisimeto, 1982) llegó a España en 2003 para jugar en el Murcia. Elegida Mejor colocadora del Sudamericano de Clubes 2001 y avalada por su condición de mejor jugadora de Venezuela en 2002 y 2003, la exjugadora del Araguas triunfó también en el Barcelona y el Alcobendas. Ahora es entrenadora del CV Majadahonda, en el norte de la comunidad madrileña.

Para Mayra, el reconocimiento de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, supone "un triunfo, porque el país está ahora sumido en una miseria importante".

"Hay que sacar a este hombre (Nicolás Maduro) a toda costa porque todo lo que se cuenta aquí, sobre todo a través de las redes sociales, no es nada comparado con la realidad, porque mi familia está allí. Tengo allí a mi hermana con tres niños, de 13, 14 y 2 años, a mis tíos, mis primos... y lo están pasando muy mal", comenta a Efe.

Habla "todos los días" con ellos, los observa "muy asustados y con miedo". "Mi hermana ya no manda a sus hijos al colegio... hay muchos rumores... Hay caceloradas todos los días. Hay una especie de toque de queda, por los bulos y rumores".

"Mi hermana tiene en su casa restricciones de agua, de luz, de gas, y eso no es vida. Yo estuve el año pasado allí en diciembre y ese no es, para nada, el país que dejé hace siete años. Me resultó un choque bastante importante. Fue muy fuerte, un shock", relata.

"Y luego está el tema de la comida", dice. "Yo ayudo a mi hermana con lo que puedo, cada mes o cada semana, porque cada día suben las cosas. Si vas al supermercado y no sabes si el paquete de pasta que ayer te costó, por ejemplo, un euro, hoy está a uno cincuenta... y mañana puede estar a dos".

Según Mayra, "el problema está el desabastecimiento porque no hay nada".

"Los últimos días mi hermana ha intentado comprar sobre todo comida no perecedera porque, entre otras problemas, está el de la luz. No puedes congelar por las restricciones. Y ni siquiera las medicinas más básicas, tampoco hay. Conozco casos de amigas cuyas abuelas han fallecido de neumonía porque no hay nada para darles", afirma.

La exjugadora admite que, "a pesar de ser más de izquierdas que de derechas" y de que "Guaidó parece que tira más a las derechas, con tal de que salga este Maduro" lo apoya "totalmente".

"Hay que hacer algo ya. ¡Menos mal que la comunidad internacional ayuda para intentar sacar a este tirano de allí", resalta Mayra Vásquez, que admite a Efe que en las elecciones de mayo no votó "porque llegó un punto" en el que consideraba que no había nada que hacer.

"¿Esperanzados por el apoyo internacional?. Yo creo que hay más miedo que esperanza. Y no saben nada. En la tele venezolana es como si no pasase nada. Se enteran por el boca a boca, por el whatsapp. Intentan informarse, sobre todo, por internet y a través de las páginas colombianas, la CNN en español, algunos venezolanos que están en el exterior".

Nicolás Fedor 'Miku', exfutbolista de Valencia, Getafe o Rayo y uno de los pioneros de la "Vinotinto" en Europa, resalta que, además, se ha producido una fractura social que afecta a la propia relación entre los familiares.

"Se han quebrantado familias porque, cuando hay dos corrientes políticas, la forma de creer en un modelo de gobierno ha hecho que las familias se peleen. Otras por la inmigración... las familias venezolanas están sufriendo mucho", asegura Miku a Efe.

Miku también se muestra partidario del cambio. "Desde el punto de vista personal yo creo que ya es hora de un cambio, porque después de 20 años tu comparas el producto interno, producción petrolera, el valor de en nuestra moneda... y ves que no han ido mejorando, sino que han empeorado; provocando desabastecimiento", señala.

Y defiende la legitimidad del paso adelante dado por Juan Guaidó. "Fue un juramento de cargo de presidente utilizando un artículo de la Constitución que el gobierno redactó y aprobó hace muchos años, así que dentro de la legalidad que ellos mismos implantaron; con lo cual no estamos hablando de que hubo un golpe de estado, fue un instrumento político legal. No puede ser que cuando en la Constitución haya algo que no les gusta y la otra corriente política quiere hacer uso de ella, no sirva y lo califiquen como un acto delictivo. Ahí te das cuenta de que todo lo que dicen es falso".

El delantero, que desconoce cuál debe ser ahora "la hoja de ruta", considera imprescindible la convocatoria de "elecciones libres".

"Creo que sería lo más justo, pero cambiando el sistema electoral, que está podrido hasta la médula, y hacerlo más transparente y que la gente elija quién quiere que lo gobierne", explica Efe.

Su compañero en la selección venezolana, el defensa Andrés Rouga, que en la actualidad juega en la Tercera División española, con el UD Las Zocas de Arona en el sur de Tenerife, asegura que, desde la distancia, tiene el convencimiento de que "Venezuela tomó la decisión de que quiere algo diferente".

"Quiere recuperar el país que teníamos cuando yo era un niño", señala.

Rouga, que tiene 36 años y que en 2016 abandonó su país para jugar en el fútbol chipriota, ha destacado que "siente que en esta ocasión todo es distinto, porque se ha unido demasiada gente que quiere un cambio".

"Es necesario reconstruir el mejor país del mundo, en el que todo el mundo quería estar y con oportunidades para todos", resalta el jugador.

El futbolista de la UD Las Zocas ha relatado que, como todos sus compatriotas que se encuentran en el exterior, están en permanente contacto con familiares y amigos que "desde hace bastante tiempo están pasando muchísimas necesidades, en todos los sentidos".

Andrés Rouga ha destacado que, a pesar de ser "el país más hermoso del mundo", en Venezuela la situación es "muy complicada" por "la falta de recursos, la inseguridad y la inmunidad de los que gobiernan".

El jugador, que se muestra agradecido a la comunidad internacional, ha relatado que "lo más duro" está siendo que sus hijas "no puedan crecer con su familia y ver a sus abuelos, primos o tíos", pero no se arrepiente de haber decidido abandonar su país para ofrecerle a sus hijos "la mejor niñez posible".

El voleibolista Ernardo "Harry" Gómez (Bolivar, 1982) ha sido 300 veces internacional con Venezuela. Campeón de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 y oro en los Juegos Bolivarianos de 2005. Fue máximo anotador de la Liga Mundial 2001.

Tal currículum ha convertido a "Harry" Gómez en un trotamundos. Ha militado, entre otros, en los Huracanes de Bolivar de su país; Ulbra de Brasil, Olimpiakos, Salónica, Iraklis y Panatinaikos, en Grecia, Fenerbahce y Bankasi Ankara turcos, el japonés Toyoda Gosei y, actualmente, en el Al Ain Sport de Dubai, desde donde atiende a Efe.

Para "Harry", el reconocimiento de la comunidad internacional para que Juan Guaidó convoque "elecciones libres" aumenta "las pocas que quedaban" a "todos los venezolanos" que están por el mundo.

"Estamos en un punto al que no se había llegado nunca en los últimos veinte años. Y creo que esto no tiene vuelta atrás. Es lo mejor y lo mínimo que podíamos esperar de la comunidad internacional y, en concreto, de países como España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que son grandes potencias, a una persona que está haciendo algo positivo, que inició un cambio que es extremadamente necesario para el país", declaró a Efe Gómez desde Dubai.

El opuesto, considerado uno de los mejores del mundo en su posición, habla con el conocimiento que le aportan sus padres y algunos de sus hermanos que aún residen en Venezuela.

"Tengo tres hermanos y un sobrino que, por necesidad, tuvieron que emigrar a Chile. A los que están en Venezuela, gracias a Dios, de momento no les falta comida, pero viven con una angustia tremenda porque si, por ejemplo, hoy tienes cinco euros para comprar arroz y atún, mañana igual no te llegan. La hiperinflación se está comiendo todo. Mi familia trabaja pero les alcanza solamente para la comida diaria. Así que los que estamos fuera hacemos un esfuerzo enorme para apoyarlos con algo de dinero cada cierto tiempo", explica.

"En agosto del año pasado, regresé para solicitar una prórroga del pasaporte., pero solo estuve en Caracas dos días, ni siquiera pude ir a mi ciudad. Son tantos sentimientos encontrados, demasiada tristeza, indignación por este país tan hermoso, tan rico... que esté en estas condiciones es algo inaceptable. Se siente rabia y decepción por la irresponsabilidad de un grupo de personas que solamente piensan en sus beneficios personales", señaló.

"¿Qué pido para Venezuela? Pues que se vaya este gobierno de una vez y que le dé la oportunidad a un nuevo gobierno que abra las posibilidades de reconstruir un país. Y para ello tiene que acabar esta disputa. Yo creo que Guaidó ya es el presidente legal de Venezuela. Ahora es el momento de darle la oportunidad para que restituya los poderes públicos y haya unas elecciones libres para que todos vayamos a votar. Necesitamos que nos den a todos los venezolanos una nueva oportunidad para vivir libres".