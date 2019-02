Martes, 5 de febrero de 2018

Madrid (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha afirmado que su grupo parlamentario ha registrado la enmienda de devolución a los Presupuestos tras haber hecho todos los esfuerzos posibles para dialogar con el Gobierno y encontrar una solución política al conflicto catalán.

PRESUPUESTOS 2019

El Govern pide un notario en la mesa de diálogo para avalar los presupuestos

Barcelona (EFE).- El Govern condiciona el visto bueno de los independentistas a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acepte la presencia de una "figura notarial" que testimonie lo que se hable y se acuerde en una nueva mesa de diálogo entre partidos.

MANUELA CARMENA

Carmena a IU: Los que quieran un mundo sin empresas no pueden gobernar Madrid

Madrid (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cree que aquellos que "quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar" el Ayuntamiento de capital y advierte a Izquierda Unida -en una entrevista con Efe- de que no va a aceptar el "reto" de paralizar la Operación Chamartín como condición para integrarse en una candidatura unitaria que aglutine los partidos de izquierda.

TRANSEXUALIDAD MENORES

Interior anula la declaración de interés público a Hazte Oír

Madrid (EFE).- El Ministerio del Interior ha revocado la declaración de utilidad pública a la asociación Hazte Oír por considerar que su polémica campaña transfóbica supone una falta de respeto y un menosprecio a otras opciones que no comparten sus ideas.

JUICIO TRAPERO

Fiscal cuestiona imparcialidad de tribunales catalanes para juzgar a Trapero

Madrid (EFE).- El fiscal Pedro Rubira ha defendido este martes la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos, entre ellos al mayor Josep Lluís Trapero, y ha cuestionado la imparcialidad de los tribunales catalanes para enjuiciar los delitos de sedición y rebelión derivados del "procés".

JUSTICIA PROCÉS

Artur Mas estará inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020 por el 9N

Barcelona (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado que el expresidente catalán Artur Mas esté inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020 para cumplir la condena por desobediencia por organizar el 9N, y le ha requerido que pague la multa de 36.000 euros que se le impuso.

TAXIS VTC

El Taxi acude a las urnas para decidir si sigue en huelga o vuelve al trabajo

Madrid (EFE).- Los alrededor de 20.000 taxistas que trabajan en Madrid, que cumplen este martes su decimosexta jornada de huelga indefinida, están llamados hoy a un referéndum en el que decidirán si continúan o no con los paros, después de haber fracasado los intentos del sector para conseguir una regulación para los vehículos de transporte con conductor (VTC).

EDUCACIÓN PRÁCTICAS

Celaá: el Gobierno no permitirá la cotización de alumnos si es perjudicial

Madrid (EFE).- La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha asegurado hoy que el Gobierno no permitirá la medida por la que los alumnos en prácticas formativas deben cotizar, como establece un real decreto del Ministerio de Trabajo, si ello va en detrimento del sistema educativo.

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

La Generalitat acuerda abrir sus puertos a barcos que rescatan inmigrantes

Barcelona (EFE).- El gobierno catalán ha acordado este martes abrir los puertos de su competencia, Roses, Palamós, Vilanova i la Geltrú y Sant Carles de la Ràpita, a todos los barcos que rescatan inmigrantes que naufragan en el Mediterráneo.