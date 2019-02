Maisie Williams presenta su nueva red social en la Universidad de St Andrews

St Andrews , 5 feb .- La actriz de "Juego de Tronos" Maisie Williams hizo hoy un repaso de su exitosa carrera ante el alumnado de la Universidad de St Andrews, adonde acudió para presentar "Daisie", una aplicación móvil, que en forma de red social ayuda a jóvenes artistas a iniciarse en la industria cultural.

El alumnado del prestigioso centro universitario, ubicado en el corazón de St Andrews, un pequeño pueblo costero del noreste de Escocia, siguió entusiasmado la conferencia de Williams, quien, a sus 21 años, es mundialmente conocida por interpretar a Arya Stark en la famosa serie de HBO.

Como parte de la semana dedicada al futuro profesional, la Universidad invitó a la actriz inglesa para hablar de "Daisie", que está destinada a que directores de cine, escritores, poetas y todo tipo de artistas entren en contacto.

Durante un desenfadado discurso ante un público que se mostró entusiasmado con su relato, recordó cómo sus padres se divorciaron cuando solo tenía unos meses y cómo creció en una casa de protección oficial, lo que no le impidió estudiar danza, como siempre había soñado.

Antes de presentarse ante el alumnado, Williams fue recibida por un pequeño grupo de estudiantes que vestía las típicas togas rojas que antiguamente lucían los privilegiados que conseguían entrar en sus aulas.

En declaraciones a Efe, la artista afirmó que el mejor consejo que les puede trasladar a los más jóvenes que piensen adentrarse en el ámbito artístico es "tener confianza en sí mismos", lo que aseguró, "les llevará muy lejos".

"He estado en situaciones durante toda mi carrera en que me he sentido fuera de sitio y creo que si realmente sabes lo que quieres y crees en ti mismo, eso puede hacerte llegar muy lejos", señaló.

Según destacó, la plataforma "Daisie" pretende "facilitar que conozcas a gente que pueda fijarse en tu trabajo, si eres un artista y tienes problemas para que lo que haces llegue al público".

"Por ejemplo tengo amigos cuyos dibujos no se conocían y la aplicación hace posible que una gran audiencia pueda ver su trabajo. Creo que la colaboración real entre industrias es muy importante, especialmente en los primeros estadios de tu carrera", indicó.

Describió su nueva plataforma como un lugar "seguro", donde la gente joven y creativa pueda desarrollar su carrera profesional sin necesidad de tener contactos previos dentro del sector.

Precisó que este es el proyecto que más tiempo le ocupa ahora mismo y se mostró contenta de tener "un horario de nueve a cinco" durante el que poder asistir a una oficina y tener "una rutina".

Williams se crió en Clutton (Inglaterra) y con 13 años debutó en "Juego de Tronos", que estrenará su octava y última temporada el 14 de abril.

Ante el inminente final de esta larga época en su vida, la actriz confesó que Arya Stark, la joven que en la serie debe labrarse un futuro prácticamente sola, "ha sido el mejor personaje que hubiera podido interpretar nunca".

"Así que sí, definitivamente voy a echar de menos ponerme en su piel. La serie en su totalidad ha cambiado completamente mi vida y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón", aseveró.

Williams estudió Artes Escénicas en el Colegio de Danza de Bath, pero bien podría ser uno de los casos de éxito salidos de St Andrews, donde se han educado políticos como el ex ministro principal escocés Alex Salmond, los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, y seis premios Nobel.

Fundada en 1413, St Andrews es la tercera Universidad más prestigiosa del país, solo por detrás de las inglesas de Oxford y Cambridge, y es un centro público, lo que en Escocia, a diferencia del resto del Reino Unido, significa que el alumnado no paga tasas universitarias.