La Justicia francesa asume el fin de ETA en el último gran juicio a la banda

París, 5 feb (EFE).- La Justicia francesa condenó hoy a penas de 7 y 5 años de cárcel, inferiores a las que reclamaba la Fiscalía, a dos miembros de la banda terrorista ETA presentados en su día como jefes de la organización, en una aparente señal de que el aparato judicial galo asume la desaparición del grupo.

El Tribunal Correccional de París sentenció a Iratxe Sorzábal Díaz (Irún, 1971) por los doce delitos por los que había sido encausada, entre ellos el de terrorismo, pero le impuso una pena moderada de siete años de cárcel, además de la expulsión definitiva de Francia.

También consideró culpable de los seis cargos que pesaban contra él a David Pla Martín (Pamplona, 1975) y lo castigó a cinco años de cárcel. Si la Fiscalía no recurre el dictamen, debería salir de prisión "en unas semanas", según las estimaciones de su abogada, Xantiana Cachenaut.

La situación es más compleja para Sorzábal, ya que una vez que acabe su pena en Francia -que se verá reducida por la remisión de condenas- tiene cuentas pendientes con la Justicia española por tres atentados en 1995 y 1996.

En Francia ya no quedan presos de ETA pendientes de juicio y no esta claro que las instrucciones abiertas contra otros detenidos que posteriormente fueron puestos en libertad -alguno bajo control judicial- vayan a dar lugar a nuevos procesos.

Pla y Sorzábal fueron detenidos el 22 de septiembre de 2015 en una casa rural de la localidad vascofrancesa de Saint Étienne de Baigorry donde se había dado cita con Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, antiguo jefe político de la organización terrorista.

De acuerdo con la versión de los dos procesados, esa reunión era uno más de los contactos que mantenían desde que en 2010 la dirección de ETA los designase para formar parte de la delegación que buscó negociar con el Gobierno español.

Tras el vídeo de octubre de 2011 en que ambos leyeron el comunicado que anunciaba el abandono definitivo de la lucha armada, pasaron 15 meses en Oslo con el histórico dirigente José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera" -que sigue huido actualmente-, intentando establecer ese canal de conversaciones.

"La realidad es que desde 2010 ha habido un intento sincero de crear un proceso de paz", afirmó Pla en su última intervención en el juicio, en la que reprochó al fiscal que hubiera dado a entender que en ese periodo la banda mantenía disposición y capacidad de atentar.

El representante del Ministerio Público había subrayado que ambos tenían "un alto nivel de responsabilidad" en la estructura de la banda y que al ser capturados llevaban con ellos armas y munición, lo que ponía en evidencia que "estaban dispuestos a abrir fuego".

El fiscal, que requirió nueve años contra Sorzábal y seis contra Pla, también hizo hincapié en que la disolución de ETA en mayo de 2018 no supone una "absolución" y recordó la historia de una banda que pese a los cambios políticos en España "optó por dejar de lado la democracia y caer durante 60 años en el terrorismo puro y duro".

"Nos podemos felicitar de que ETA ya no exista" -argumentó-, pero los más de 830 muertos que tiene a sus espaldas "no se pueden arreglar con un comunicado" y "no desaparecen judicialmente".

Sorzábal y Pla fueron inculpados en el momento de su captura por el cargo de dirección de organización terrorista, que acarrea penas de hasta 20 años de cárcel, pero los jueces instructores decidieron que finalmente no serían juzgados por ese delito, de acuerdo con la Fiscalía, para tener en cuenta la evolución de la situación.

Pla alegó que el objetivo de ETA desde 2010 fue cortar con "una inercia que se estaba alargando en el tiempo y terminar con el ciclo de la confrontación armada", así como "buscar vías políticas y democráticas para responder a un conflicto político real".

En la misma línea, Sorzábal instó a que la justicia se implique también en ese proceso: "No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir el futuro que queremos construir".