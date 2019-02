Íñigo López: "No vengo al Deportivo a retirarme"

La Coruña, 5 feb (EFE).- Íñigo López, nuevo jugador del RC Deportivo, ha afirmado este martes que no llega al equipo gallego para retirarse (tiene 36 años y firmó hasta el 30 de junio) sino para contribuir a lograr el ascenso a LaLiga Santander.

"No vengo a retirarme, vengo con una ilusión tremenda. Para mí es una oportunidad para que se abran otras puertas. ¿Cuáles serán esas puertas? No lo sabemos. Yo lo que tengo claro es que estos cinco meses hay que sumar para conseguir el objetivo, que el Deportivo esté donde se merece", comentó en su presentación.

El exjugador del Extremadura agradeció al club gallego y su director deportivo, Carmelo del Pozo, haber "confiado" en él a su edad.

Del Pozo indicó este lunes que tiene asumido su rol de cuarto central y él lo ratificó en su comparecencia ante los medios de comunicación.

"Mi labor es aportar experiencia, sumar, apretar para que mis compañeros aprieten y al final el Deportivo vaya mejor. Quien me conoce sabe que tanto jugando partidos como estando fuera o en el banquillo, he apoyado, he ayudado y lo importante es sumar", señaló.

Añadió que está "en condiciones" para jugar si el Deportivo tiene que recurrir a sus servicios en los próximos meses y presumió de tener "la experiencia y las tablas para asimilar partidos" claves en la lucha por el ascenso.

"Todo está hablado y, cuando se planteó el fichaje, sabíamos cuáles eran las circunstancias y sabemos a lo que venimos", admitió.

Él ha pasado "esta temporada de pelear" por "salvar la categoría", objetivo que tenía en el Extremadura, a pelear "por conseguir un ascenso", algo en lo que ya tiene "experiencia".

De hecho, la temporada pasada lo logró con el Huesca a Primera División y deseó repetirlo con el Deportivo.

"Evidentemente, no hay que ocultarlo, el objetivo de este club es volver adonde nunca tuvo que salir, que es la Primera División, y desde fuera se ve un equipo del estilo del Málaga o el Granada, que está peleando por un ascenso directo y que tiene un potencial muy fuerte", sostuvo.