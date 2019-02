Govern admite que no tiene capacidad de reconocer a un presidente venezolano

Barcelona, 5 feb (EFE).- El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha evitado este martes de nuevo posicionarse sobre la crisis de Venezuela y se ha escudado en que la Generalitat no tiene "la capacidad" de reconocer a un presidente venezolano porque no es un país independiente.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Bosch ha sido preguntado por la posición del Govern sobre Venezuela y el conseller no se ha movido de lo expresado el lunes.

Así, ha evitado valorar el reconocimiento del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ya que el Govern no entra a valorar "lo que hacen segundos países sobre terceros países".

Bosch ha admitido que le "encantaría" poder estar discutiendo si Cataluña reconoce o no a un presidente venezolano, pero "ahora mismo no somos independientes y no tenemos esa capacidad", ha admitido.

Preguntado por si considera que la operación de Guaidó es un "golpe de Estado", Bosch se ha limitado a defender que los pueblos puedan actuar "soberanamente".

"Por lo tanto, en Venezuela ha habido elecciones y si hay otras elecciones nos parecerá perfecto", ha añadido.