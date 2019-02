Faconauto propone un "ejercicio de creatividad" para rejuvenecer el parque

Madrid, 5 feb (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la patronal de concesionarios Faconauto, Marta Blázquez, ha pedido este martes hacer un "ejercicio de creatividad" para buscar la manera de permitir a las personas con rentas más bajas que puedan renovar su coche si lo necesitan y rejuvenecer así el parque y mejorar la seguridad vial.

Estos objetivos forman parte, a su juicio, de un "proyecto de país" que es tarea de todos poner en marcha, tanto marcas, como concesionarios y Gobierno, ha afirmado Blázquez durante el foro "La digitalización en el mercado de vehículo de ocasión. Retos y oportunidades", organizado por los diarios Expansión y El Mundo, y patrocinado por Das WeltAuto del Grupo Volkswagen.

En su opinión, los planes que se van a lanzar ahora de ayudas para la adquisición de vehículos, enfocados en tecnologías cero emisiones y energías alternativas, a pesar de ser "buenísimos", tienen algunos efectos perniciosos como, por ejemplo, que solo se pueden beneficiar de ellas las rentas altas, ya que la oferta a día de hoy de estos coches "no está democratizada".

Al mismo tiempo, hay gente que, como no pude acceder a esas ayudas, está retrasando la decisión de compra de su vehículo, lo que está haciendo envejecer al parque, ha añadido.

Por eso, ha pedido "medidas creativas", entre las que se podrían incluir ofrecer ayudas al vehículo de ocasión.

Para el responsable de relaciones institucionales de Coches.net, Marcel Blanes, las ayudas que se plantean no favorecen "en absoluto" a los usuarios "menos pudientes económicamente", que tienen que llevar coches de más de diez años -mas contaminantes y menos seguros-, porque no tienen dinero para cambiarlo.

El responsable de Das WeltAuto, Antonio García, ha afirmado que quien no cambia un coche de 15 años es porque no puede o su economía no se lo permite.

Por ello, ha propuesto que se potencie la imagen de los concesionarios como punto de venta de vehículos de ocasión, ya que son capaces de ofrecer para estos coches garantías, opciones de financiación y otras fórmulas como el alquiler a largo plazo (renting) para particulares.

El responsable de Google Automoción, Carlos Hernández, ha destacado que es muy importante cuidar la experiencia del usuario en internet -sobre todo a través del móvil-, al que se le tiene que ofrecer "inmediatez" e información detallada.

Los participantes también han coincidido en señalar como fundamental en la nueva etapa de la digitalización en la distribución -tanto de vehículos nuevos como de ocasión- la transparencia, la confianza, la compra segura y las garantías.

En este sentido, Faconauto ha querido destacar la garantía y la trazabilidad que ofrecen los concesionarios profesionales en la operación de un vehículo de ocasión, un producto que hasta hace un tiempo era considerado el "patito feo" y que ahora es "esencial" para los beneficios de las concesiones.

En opinión de Das WeltAuto, un buen momento para comprar un coche de ocasión sería a partir del tercer año de vida, que es cuando el vehículo experimenta una evolución de su valor residual hasta la mitad de lo que valía nuevo y supone "buena inversión" en relación calidad precio.