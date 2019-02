Exministro de Chávez, tras reunirse con Guaidó: "Maduro no tiene legitimidad"

Caracas, 5 feb (EFE).- El político venezolano Héctor Navarro, ministro de Educación con Hugo Chávez, aseguró este martes que el gobernante Nicolás Maduro "no tiene legitimidad" tras reunirse con el jefe del parlamento Juan Guaidó, que anunció haber asumido las competencias del Ejecutivo el pasado 23 de enero.

"Si me preguntas a mí qué tiene mas legitimidad, si la Asamblea Nacional (AN) y, por tanto, Juan Guaidó como su presidente o el presidente Nicolás Maduro, que no tiene legitimidad frente al pueblo (...) Obviamente la AN y Juan Guaidó (son más legítimos)", dijo Navarro a periodistas.

En su opinión, Maduro "es usurpador de la constitución porque ha venido sistemáticamente violando la Constitución" y atropellándola.

No solo Navarro se reunió con Guaidó, sino otros disidentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El mismo Guaidó dijo en su cuenta de Twitter: "Hoy sostuvimos un encuentro con ex Ministros del Gobierno del ex presidente Chávez. Escuchamos sus planteamientos, y coincidimos en la necesidad de resolver los problemas de los venezolanos.Seguimos trabajando y escuchando a todos los sectores que quieren un cambio #VamosBien".

Navarro dijo sobre esta reunión con Guaidó que, junto a los otros exfuncionarios chavistas, han presentado "un conjunto de elementos" entre los cuales está "el respeto de la soberanía del país" y el rechazó a una intervención militar exterior.

Por eso, le pidió a Guaidó que abra "todos los caminos posibles" y no cese en los esfuerzos necesarios" para que haya una salida "pacífica y constitucional" a la crisis política que vive Venezuela.

Ante esas propuestas comentó que Guaidó, a quien no reconoció como presidente interino, "está buscando interlocutores válidos por parte del Ejecutivo nacional para comenzar a dialogar sinceramente, poner las cartas sobre la mesa (...) de una crisis que vive el país".

Por eso, consideró que el gobierno de Maduro "tiene que cesar" para lo que estima necesario un referéndum como el que prevé la constitución para que esta "comience a tener vigencia de nuevo".

Sin embargo, subrayó que para ello es necesario que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las acusaciones sobre el actual.

En este sentido, pidió a Maduro que elimine de su retórica los "lenguajes guerreristas" que consideró "no es posible" que utilice.

"No es posible que el presidente diga hace dos días que aquí no va a haber guerra e intervención y uno sabe las movilizaciones que se están haciendo y el lenguaje guerrerista que emplea (el número dos del Chavismo) Diosdado Cabello y otros funcionarios del Ejecutivo", dijo.

Insistió en que se debe "eliminar" este lenguaje en el país pues "eso es lo que conduce a una guerra".

Afirmó que pese a que ha sido expulsado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) todavía tiene "contactos" que le dicen que en el seno del colectivo muchos militantes están molestos.

"La gente se queja de la mucha falta de democracia al interior de partido, las decisiones las toma un cogollito: Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. A lo mejor (la primera dama) Cilia Flores, también", concluyó.