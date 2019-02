La entrevista a Manuela Carmena en diez frases

Madrid, 5 feb (EFE).- Estos son, en diez frases, los principales titulares de la entrevista de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con la Agencia EFE:

1.- IZQUIERDA UNIDA: "Los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar Madrid".

2.- OPERACIÓN CHAMARTÍN: Es "tremendo que de nuevo la izquierda no quiera más que la paralización".

3.- CARLOS SÁNCHEZ-MATO Y ANTICAPITALISTAS: "En estos últimos momentos, estamos pactando la disidencia, porque evidentemente hay una profunda disidencia".

4.- PODEMOS: No hay que "empeñarse" en conseguir una candidatura unitaria con Podemos antes de las elecciones porque "las coincidencias" se pueden buscar en los pactos postelectorales.

5.- POLÍTICA: "A veces nos empeñamos en compartimentar la humanidad en izquierda o derecha, y el ser humano está lleno de matices".

6.- CAMPAÑA ESPERANZA AGUIRRE 2011: "Si al final, queda esclarecido que un partido político ganó las elecciones porque concurre de una forma desigual, concurre con todo un proceso de corrupción, hay que entender que esto no pudo ser admisible. Ese partido no pudo haber estado en el Gobierno. Es muy, muy grave".

7.- MADRID RÍO: "Dije que es un proyecto precioso. La gente se quedó sorprendida. ¡Pero si lo ha hecho Ruiz-Gallardón! ¿Y qué importa? Ha sido precioso, Madrid Río es algo estupendo".

8.- RECONOCIMIENTO DE JUAN GUAIDÓ COMO PRESIDENTE INTERINO DE VENEZUELA: "Me parece bien que se haga, pero siempre en el marco de que ese reconocimiento nunca pueda significar el que pueda haber una utilización de la violencia o una utilización de perjuicio para la sociedad civil".

9.- HUELGA TAXISTAS: "Me parece que hay ahí un problema político importante en esta negociación con los taxistas, que estaba muy teñido de las distancias políticas que puede haber en este momento entre el PP y la Generalitat de Cataluña".

10.- ÁNGEL GARRIDO: "Me parece que es una persona con la que se puede discutir y se puede pactar, y lamento mucho que se marche. La relación que he establecido con él me ha permitido muchas veces discrepar, como hemos discrepado en el tema de Madrid Central, pero siempre desde una actitud de escucha y colaboración institucional".