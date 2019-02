Custo Barcelona se inspira en las noches de verano y hace brillar a la 080

Barcelona, 5 feb (EFE).- El diseñador catalán Custo Barcelona ha presentado este martes en la pasarela 080 su colección "Aftersun" para primavera/verano 2019, inspirada en las noches veraniegas y dedicada a una mujer "segura de sí misma" que quiere "expresar su individualidad vistiéndose con riesgo e innovación".

La colección, que se presentó en la semana de la moda de Nueva York en septiembre, estará disponible en las tiendas en dos o tres semanas; una apuesta por el "see now, buy now" (lo ves, lo compras) que, según ha declarado a Efe el diseñador catalán, funciona porque "el consumidor se ha acostumbrado a la inmediatez y cuando ve algo lo quiere comprar".

Custo ha afirmado que no se considera "diseñador de moda", ya que ésta sigue unos dictámenes con los que su marca no comulga, y se ha definido como "creativo de piezas de vestir", siempre dispuesto a innovar y reinventarse.

El desfile lo han protagonizado vestidos, "bodies" de noche y combinaciones de tops con faldas y pantalones, todas ellas "piezas inclasificables" que, en palabras del diseñador, "no recuerdan a nada de lo que se ha hecho pero que siguen la genética de Custo": la fusión de materiales y colores, y los procesos manuales de creación.

Sin duda, el hilo conductor en la colección han sido el mundo de la noche; los volúmenes y líneas que rompen moldes; las distintas intensidades de brillo, conseguido con lentejuelas, cuentas y telas metalizadas; y una paleta vibrante de colores.

El último desfile de la jornada ha sido el del diseñador turco Umit Benan, que ha presentado su propuesta "God is Black part 2" (Dios es negro), con la que el creador explora su profesión y concibe las colecciones como "algo más que una propuesta de nuevas siluetas y formas para cada temporada".

Aunque se enfoca en prendas reales, fabricadas para ser usadas por hombres reales, el objetivo de Umit es siempre el de "comunicar un mensaje más amplio," siempre ligado al mundo en el que habita y a las cosas que le afectan personalmente.

De esta manera, como hombre musulmán que vive en un "polarizado mundo occidental", y siempre "portavoz de una masculinidad asertiva", Umit Benan ha canalizado el controvertido carácter del "musulmán negro" en su nueva colección a través de chaquetas camperas, trajes relajados, caftanes, clásicos abrigos de sastrería y cárdigans.

Durante la segunda jornada de la pasarela barcelonesa también han desfilado las firmas "Killing Weekend", "Mans Concept Menswear" y "Z1", y las diseñadoras catalanas Txell Miras y Miriam Ponsa.

Las colecciones presentadas este martes han lanzado propuestas muy innovadoras, muchas de ellas unisex, y la pasarela ha dejado espacio a talentos emergentes como la firma "Z1", creada a penas hace un año.

"Killing weekend" ha iniciado el día radiografiado con su colección las "numerosas dificultades" sufridas durante sus primeros tres años de vida, representadas por grandes piezas unisex de neopreno negro que ocultaban el cuerpo de los modelos y cinturones amarillo neón que han sido objeto de lectura política.

Por su parte, "Mans concept Menswear" ha inspirado su propuesta para otoño/invierno en un viaje a India: colores que van desde los tierras hasta los fucsias y anaranjados, las flores, el mohair y los tejidos bordados han protagonizado un intento de recrear un "mercado vibrante, saturado de olores y sonidos".

La catalana Txell Miras ha abierto los desfiles de la tarde con una colección angustiosa, inspirada en los médicos renacentistas que curaban la peste y dominada por la superposición de capas, el contraste entre blanco y negro, los mosquetones y extraños tocados de plumas y pelo sintético que cubrían el rostro de las modelos.

El procés también ha tenido su momento de protagonismo en la pasarela con el desfile de Miriam Ponsa, que como en ediciones anteriores ha reservado un banco amarillo en el "front row" para los políticos catalanes en prisión preventiva.

Este miércoles desfilarán las firmas "Little creative Factory", "Jnorig", y "Brain & Beast", y los diseñadores Oscar Leon, Pablo Erroz, Esaú Yori y Antonio Miró.