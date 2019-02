IU constata desacuerdo con Más Madrid: "No queremos empresas que especulen"

Madrid, 5 feb (EFE).- Izquierda Unida ha constatado hoy que existe un "desacuerdo" con Más Madrid después de que la alcaldesa Manuela Carmena se haya negado a paralizar la Operación Chamartín para pactar una lista unitaria, y considera que quien no comparte su propuesta "está rompiendo las negociaciones con su formación".

Después de que la regidora haya afirmado en una entrevista con Efe que "los que quieran un mundo sin empresas no pueden gobernar Madrid", el responsable de relaciones políticas de IU, Álvaro Aguilera, ha señalado que no se trata de si quieren o no empresas en Madrid ciudad, sino que no quieren "empresas que especulan con el suelo".

"Estamos en contra de empresas que anteponen los intereses de los poderes financieros a los de la clase trabajadora", ha agregado Aguilera, quien señala que no es IU quien da por cerradas las negociaciones, sino que "otros" las rompen al no compartir el freno a la Operación Chamartín, su requisito para formar parte de una candidatura.

Respecto a la posición de Carmena, IU asegura que no les "enfada" que no quiera frenar este proyecto urbanístico. "Lo que hacemos es constatar un desacuerdo", agrega el responsable de relaciones políticas de la formación.

Por su parte, el concejal de IU Carlos Sánchez Mato, con quien Carmena ha dicho que tiene "falta de sintonía", ha asegurado en Twitter que "entre odiar al sector privado y defender el interés general hay diferencia".