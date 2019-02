Consellera Justicia dice que siempre ha rechazado ataques de CDR a juzgados

Barcelona, 5 feb (EFE).- La consellera de Justicia, Ester Capella, ha destacado este martes que siempre ha rechazado los ataques de los CDR contra los juzgados y ha recordado a los jueces que es la Generalitat quien asume los gastos de limpieza y reparación de los daños en las sedes judiciales.

En declaraciones a Efe, Capella ha respondido así al acuerdo que ha aprobado la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que reprochan a la consellería que no haya condenado las protestas de ayer de los CDR, que arrojaran heces y basuras a las puertas de una veintena de juzgados.

"No me gusta que se dañen instalaciones de la Generalitat ni de ningún servicio público", ha aseverado la consellera, que ha insistido en que siempre ha manifestado no compartir "determinadas formas de protesta", como las de ayer de los CDR.

Cuando alguna movilización ha causado desperfectos en un edificio judicial, ha añadido Capella, el Departamento de Justicia ha buscado "la manera más rápida para que el servicio no se viera afectado" ya que, ha recordado, "quien pone los medios" para la limpieza y reparaciones es la Generalitat.

"Los espacios judiciales son edificios de la ciudadanía que deben prestar un servicio público, no son propiedad de las personas que trabajan en ellos", ha añadido la consellera.

Capella ha reconocido que ya ha compartido con el conseller de Interior, Miquel Buch, su preocupación por este tipo de ataques y ha recordado que los jueces "tienen mecanismos" para reclamar al Departamento de Interior la presencia de Mossos d'Esquadra en los juzgados.