Catalán: "Jason había optado hace mucho tiempo por otro camino"

València, 5 feb (EFE).- El presidente del Levante, Quico Catalán, afirmó este martes que el jugador David Remeseiro "Jason" había optado "hace mucho tiempo por otro camino", en alusión a las informaciones difundidas hoy sobre la salida de jugador de la entidad levantinista al final de la temporada.

Así lo indicó en coincidencia con la rueda de prensa de presentación de Ruben Vezo, cedido al Levante por el Valencia, tras la información difundida por el diario Levante EMV en torno al fichaje de Jason, que acaba contrato esta temporada, por el club de Mestalla.

Catalán indicó que no sabe si la información se ajusta a la situación que se puede dar, pero explicó que desde hace un año y medio el Levante había tratado de cerrar la continuidad de Jason en el club.

"En el fútbol profesional las cosas son así, aunque el deseo de Jason no coincida con el del Levante", prosiguió Catalán ante la posibilidad de que el jugador abandone la disciplina levantinista al final de esta temporada, tal y como desde hace algunos meses pensaba que podía ocurrir.

"Me dicen que no ha firmado por ningún club, pero eso no es importante. Lo importante es que sea maduro y gestione bien la situación. Creo que mientras lleve la camiseta de Levante lo va a dejar todo por este club. Si no seguía con nosotros, es que iba a jugar en otro sitio", agregó el presidente levantinista.

Catalán considera que la afición le va a tratar con respeto, aunque consciente tanto de que les va a dejar como de la profesionalidad del futbolista.

También explicó que el entrenador cuenta con Jason y que tienen la mente puesta más en el objetivo global que en cuestiones individuales. "Si en febrero no ha renovado, todos se pueden imaginar que el porcentaje de posibilidades de que se fuera era alto", agregó.

"El Levante tiene que pensar en el grupo y tener a todos los jugadores a su servicio más allá de que un acabe contrato y parezca que se va a marchar", continuó Catalán.

Finalmente indico que durante el mercado de invierno no había mantenido contacto con el Valencia por este tema, aunque este martes sí que recibió una llamada, en la que le han dicho que no está firmado.

"Lo importante para nosotros es que no va a firmar por nuestro club y que hace mucho tiempo que lo asumimos internamente", concluyó.