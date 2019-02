Boudebouz: "Ganar fue importante y contra el Sevilla, mejor"

Vigo, 5 Feb (EFE).- El internacional argelino Ryad Boudebouz reconoció este martes, durante su presentación como nuevo futbolista del Celta de Vigo, que la victoria ante el Sevilla la vivió de manera diferente por su pasado como jugador del Betis, club en el que militó hasta su llegada a Balaídos.

"Primero me sentí satisfecho por estar a disposición del equipo y la victoria fue lo más importante. Haberla conseguido contra el Sevilla, para mí que he jugado en el Betis, fue aun mejor", comentó el centrocampista, que se estrenó en una convocatoria de Miguel Cardoso frente al conjunto sevillista.

El ex verdiblanco no ocultó su "sorpresa" por la clasificación del Celta, aunque dijo no estar "preocupado" porque con la "calidad" que hay en la plantilla cree que irán "para arriba" en los próximas jornadas.

"Soy un jugador bastante técnico y de cualidades ofensivas. Mi puesto favorito es el de número 10, justo por detrás del delantero. La competencia en el fútbol es algo sano y que permite mejorar tanto personal como colectivamente", comentó cuando se le preguntó por sus características.