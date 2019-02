Arteaga: "El 'Granca' es pionero al incorporar a un asesor técnico arbitral"

Las Palmas de Gran Canaria, 5 feb (EFE).- El excolegiado internacional canario Juan Carlos Arteaga, recién incorporado al área de Asesoramiento Técnico del Herbalife Gran Canaria, ha indicado a Efe que esta figura no existe en España ni en Europa, pero sí en la NBA, por lo que el club es pionero al contar con él para esa tarea.

"El baloncesto es un deporte de laboratorio, en el cual se estudia todo. Una parte más a estudiar es el arbitraje y el efecto que tiene en el juego del equipo; y aparte de ello, a nivel individual también podré ayudar a los jugadores a adaptarse a las normas y a las reglas", ha comentado.

Arteaga ha resaltado que esta figura de asesor técnico no existe en España ni en Europa, aunque sí está instaurada en la NBA: "En la elite norteamericana se estudia y se trabaja todo, y allí sí se da el caso de que un exárbitro realice esta labor para un club, por lo que el Gran Canaria es pionero al incorporar a alguien en este apartado tan específico".

El excolegiado llevaba tres años distanciado del baloncesto, al que regresa por la puerta grande con su nueva función en el 'Granca'.

"Decidí apartarme del baloncesto de primer nivel, aunque evidentemente, tarde o temprano, tocaba volver a activarse; y ahora se ha producido un interés por ambas partes para incorporarme al club y, evidentemente, estoy encantado", ha afirmado.

Juan Carlos Arteaga ha indicado que llega a la entidad isleña de la mano de su presidente y del director deportivo.

"El contacto se ha producido a través del presidente (Enrique Moreno), aunque fundamentalmente con quien me he reunido y con quien vi la posibilidad de que pudiese cooperar con el club fue con Berdi Pérez (director deportivo), que así se lo trasladó a la directiva", ha revelado.

El exárbitro grancanario vuelve con renovada ilusión a estar en contacto con un deporte muy íntimamente ligado a su existencia.

"Tras la retirada necesitaba descansar y estar con mi hijo, después de muchos años con continuos viajes. Debía encauzar mi vida de otra manera tras varias cuestiones personales como el fallecimiento de mis padres y mi divorcio. He tenido que recomponer mi vida y, durante este tiempo, he decidido seguir formándome", ha asegurado.

En ese sentido, Juan Carlos Arteaga tiene previsto concluir la carrera de Derecho.

"He hecho un máster en Relaciones Laborales y ahora estoy acabando un MBA en Gestión Deportiva, y en ello he ocupado fundamentalmente mi tiempo en los últimos tres años. De igual forma, en su día cursé hasta cuarto de Derecho y también estoy estudiando para concluir la carrera", ha comentado.

El nuevo asesor técnico del Herbalife Gran Canaria está en posesión del título de entrenador superior de baloncesto, aunque no ejercerá esa labor en el club amarillo.

"Entrenar me ha tentado siempre y, de hecho, estuve dirigiendo hasta el año pasado en las categorías de base del Club Canterbury. Pero mi propósito no es preparar a un equipo en el Gran Canaria, porque no creo que sea la persona más idónea ni la que pueda ayudar más en ese aspecto", ha reconocido.

Por el contrario, Arteaga sí ha abundado en detalles sobre su labor en la entidad isleña.

"No voy a realizar análisis sobre si los arbitrajes han sido buenos o malos, o si han favorecido o no, que también es algo que hay que hacer, aunque, si desde ahí se pueden sacar conclusiones técnicas para ayudar a los jugadores en el plano individual, muchísimo mejor", ha dicho.

El excolegiado internacional estará vinculado al Herbalife Gran Canaria hasta final de la presente temporada.

"Este es un club que va año a año y que pertenece a una institución pública (en referencia al Cabildo). Ya veremos cómo ha ido la experiencia cuando acabe la temporada porque, evidentemente, es un cargo nuevo que se ocupa en la entidad, y cuando veamos el interés y el provecho que tiene seguiremos hablando para el futuro", ha concluido.