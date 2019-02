IU alude a la unidad tras las elecciones si no hay lista común en Madrid

Madrid, 5 feb (EFE).- Izquierda Unida se ha marcado el 15 de febrero como fecha límite para lograr una candidatura "amplia" en Madrid, momento en el que se reunirá su máximo órgano de decisión, y ha aludido a que "la unidad puede ser antes o después" de los comicios si algunos actores no comparten el requisito de frenar la Operación Chamartín.

IU trabaja en lograr una "salida política" a la crisis abierta que "trascienda a las organizaciones políticas" y a la fórmula de 'Unidas Podemos', pero también contempla el posible escenario en el que los partidos a la izquierda del PSOE acudan divididos tanto en la Comunidad de Madrid como en los comicios de la capital.

Así lo han explicado este martes en rueda de prensa los portavoces de IU en Madrid, Mauricio Valiente y Sol Sánchez, y el responsable de relaciones políticas, Álvaro Aguilera, encargado de negociar con Más Madrid, Podemos, Anticapitalistas y Equo.

En caso de que finalmente haya listas separadas, también en la ciudad de Madrid, IU se compromete a no enfrentarse en campaña, porque sus "enemigos" no son quienes ayer se sentaron en la mesa de negociación, a la que no acudió Podemos, sino "las políticas reaccionarias de Ciudadanos, PP y Vox", como ha subrayado Aguilera.

IU defiende la necesidad de una candidatura amplia, pero construida sobre "propuestas concretas" y no "abstractas" y por ello uno de los requisitos de su documento "fundacional" es frenar Madrid Nuevo Norte, algo que no comparte Más Madrid, mientras que Podemos aboga por hacer una auditoría.

A priori" IU cree que todos los actores deben compartir esta postura, aunque respecto al posible desacuerdo Aguilera señala que: "Esto no es una película de buenos y malos, no pretendemos poner a unos en el lado de los capitales y a otros no, simplemente puede haber otras perspectivas y si las hay no pasa nada, la unidad puede ser antes o después".