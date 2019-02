El Senado argelino apoya un quinto mandato de Buteflika

Argel, 4 feb (EFE).- Los tres grupos parlamentarios del Senado argelino anunciaron hoy su apoyo a la candidatura del actual presidente, Abdelaziz Buteflika, a las elecciones presidenciales del próximo 18 de abril.

El gobernante Frente de Liberación Nacional (FLN); la Reagrupación Nacional Democrática (RND), formación del primer ministro, Ahmed Ouyahia, y el grupo "tercio presidencial", los 45 senadores nombrados por el presidente, expresaron en un comunicado su apoyo "absoluto" al jefe de Estado.

"No tenemos ninguna duda de que los ciudadanos son conscientes de la importancia de estos comicios y de que acudirán el 18 de abril a las urnas para participar masivamente en la elección del refuerzo a la seguridad y a la paz (...), política adoptada desde hace dos décadas", declararon en la nota.

Mientras tanto, los partidos opositores Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD) y el Frente de las Fuerzas Socialistas (FFS) anunciaron que no presentarán a un candidato y llamaron a los argelinos al boicot de los comicios "de manera masiva y pacífica".

Según el Ministerio del Interior, un total de 101 personas han inscrito sus candidaturas, entre ellas 13 jefes de partidos políticos y 88 independientes. La fecha límite para presentar un expediente es el 3 de marzo y el Consejo Constitucional dispone de un plazo de diez días para validarlo.

El mandato de Buteflika, en el poder desde 1999, concluirá el próximo 28 de abril y sus aliados le invitan desde hace varios meses a presentarse para un quinto mandato, pero él todavía no ha manifestado su intención.

A sus 81 años, sus apariciones en público son escasas y causan enorme atención desde que en 2013 sufriera un grave "accidente cardiovascular" que le ha dejado físicamente discapacitado.

Desde entonces no habla en público y no viaja al extranjero, al tiempo que cada vez recibe a menos líderes de otros países, situación que no ha evitado, sin embargo, que ganara sin oposición las elecciones de 2014 y que numerosas voces políticas pidan ahora que en 2019 se presente a un quinto mandato.