Rivera pide a UE que actúe con celeridad tras la "rectificación" de Sánchez

Madrid, 4 feb (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy a la UE, tras lo que considera una "rectificación" de Pedro Sánchez al reconocer a Juan Guaidó, que actúe con celeridad y ponga a disposición del presidente legítimo de Venezuela los recursos necesarios para la celebración de elecciones "libres y justas".

Rivera ha destacado en una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente de su partido que la "inmensa mayoría" de los españoles ha obligado a Sánchez a rectificar y ha resaltado que todos están "pidiendo ya lo mismo: que se marche Nicolás Maduro".

Ha incidido en que, para "cerrar el círculo", es necesario que Maduro esté "fuera", porque la presencia del "tirano" constituye un "obstáculo" para la transición política en Venezuela.

Para ello ha incidido en la necesidad de que España, la UE y el conjunto de la comunidad internacional pongan en marcha "sin fisuras" los mecanismos diplomáticos que ayuden a Guaidó a convocar las elecciones cuanto antes, porque es el "único" que puede hacerlo y quien debe tener el "protagonismo".

Rivera, que no se ha pronunciado sobre la posibilidad de una intervención militar por considerarla un "futurible", ha insistido en que Maduro debe aceptar la "cruda" realidad de que no puede ser partícipe de las elecciones y rendirse sin generar ningún conflicto.

"Señor Maduro márchese, se acabó, acabe con la tiranía, usted ya no es el presidente legítimo de Venezuela", puesto que "ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional le reconocen ya", ha subrayado el líder de Cs, para quien la "caída" del régimen chavista es una "esperanza" para la democracia y un "aviso" para los dictadores.

"Llegados hasta aquí, ahora no se puede levantar el pie del acelerador", ha resaltado y ha añadido que "no es momento de ponerse en el lugar de que Maduro no se marche, sino de pedirle que lo haga y de propiciar esa transición".

No obstante, se ha mostrado convencido de que se acabará marchando o rindiendo al tener en contra tanto al pueblo venezolano como de la comunidad internacional.

Junto a la solución política de convocatoria de elecciones para la transición democrática, Rivera ha apuntado que hay que liberar a los presos políticos y que articular de forma inmediata un canal de ayuda humanitaria.

A preguntas de los periodistas, Rivera ha lamentado que el presidente del Gobierno no le ha llamado para tratar sobre la posición española y ha criticado que Sánchez haya trazado desde hace tiempo una línea que convierte a Cs en adversario y a los separatistas en socios.