Rato denuncia presiones del Gobierno en Bankia sin ninguna base legal

San Fernando de Henares , 4 feb .- El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha denunciado hoy que sufrió presiones por parte del Gobierno para que aumentara los saneamientos "sin base legal alguna y sin la cobertura de las normas contables del Banco de España".

A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Rato ha relatado que el Gobierno le instó, "en una reunión en la que estaban presentes tres competidores", a que elevara de 7.000 hasta cerca de 15.000 millones de euros los saneamientos.

Esta solicitud, "que no había sido hecha por el Banco de España", no respondía tampoco a un cambio en el "entorno", y se le planteó en el transcurso de una cena celebrada el 15 de abril.

Sobre este punto, Rato ha asegurado desconocer "qué se les pedía a otras entidades, pero en las cenas conmigo se traen a 'otros' para que nos digan las cifras", una muestra del "nerviosismo y pánico" de las autoridades y de las "presiones políticas" a las que tuvo que hacer frente.

Como consecuencia de ello, se elaboró una "situación macroeconómica caótica" y se diseñó un posible aumento de provisiones.

Pero "lo elaboramos a petición del Ministerio de Economía, no del Banco de España", ya que el regulador "no me propone nada, es el Ministerio", ha reiterado.