Pola: "Queremos volver a ser campeones el mundo"

Madrid, 4 feb (EFE).- El ala Adrián Alonso, 'Pola', expresó este lunes su deseo de ganar a Brasil con la selección española el martes en el WiZink Center de Madrid para demostrar que quieren volver a ser campeones del mundo.

"No pienso en terminar sin perder estos dos amistosos (el primero, el domingo en Cáceres, terminó 2-2), pienso en que vamos a ganar. El objetivo es empezar un camino hacia el Mundial dando la cara, demostrando que queremos volver a ser campeones del mundo paso a paso. Estos partidos son un buen aliciente, un buen punto de partida para empezar esa reafirmación de que queremos volver a tener una estrella en el pecho", dijo a EFE el jugador del Movistar Inter.

Para ello, deberán clasificarse antes para el Mundial: "No concibo no estar, pero no nos podemos relajar. El fútbol sala lleva muchos años creciendo y no podemos menospreciar a ningún rival o creernos más que nadie si luego en la pista no ponemos todo lo que tenemos. Cuando bajamos el nivel nos ponemos a la altura de todas las selecciones. Hay que pensar en que España tiene que estar, pero tiene que merecerlo".

En relación al encuentro frente a Brasil en el WiZink Center de Madrid, indicó: "En Cáceres se vivió un ambiente espectacular, muy difícil de igualar. Es verdad que era una pista con la mitad de aforo que el WiZink. Yo he vivido esto el año pasado lleno en la Copa de España y espero que mañana esto esté así, igualando por lo menos lo que hizo la afición de Cáceres".

"El escenario es inmejorable, una pista preciosa, muy grande, que puede llenar el fútbol sala. Así debería ser nuestro pan de cada día, creo que nos lo merecemos. Un España-Brasil no se merece menos. El fútbol sala se nota que está creciendo, pero solo en momentos puntuales. Es difícil llenar más en liga y esto debería ser en el día a día, ver pabellones llenos todos los partidos de liga", manifestó.

Por otro lado se refirió a la nueva etapa en la selección tras el cambio de entrenador: "La filosofía viene siendo la misma, aunque Fede Vidal está intentando cambiar un poco el juego ofensivo. (José) Venancio incidía más en el 3-1 y Fede más en el 4-0. Va con la personalidad de cada entrenador, pero la filosofía de uno y otro es la misma. Este equipo se basa en la intensidad, en el juego táctico, en la estrategia. Esos son nuestros puntos más fuertes".