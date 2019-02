El pintor expresionaista Varnauskas ofrece su mirada sobre la maternidad

Málaga, 4 feb (EFE).- Zenonas Varnauskas (1923-2010), uno de los referentes del arte lituano, ofrece su mirada sobre la maternidad en una exposición inaugurada hoy en el Museo Jorge Rando de Málaga, el primer espacio dedicado al expresionismo en España.

Durante la presentación, la comisaria, Ina Mindiuz, ha apuntado que, aunque habitualmente los críticos de arte lituanos han visto en estas obras la representación de la madre en ese país, considera que Varnauskas en realidad podría estar volviendo a un tema clásico de la pintura como la madona.

"En la época soviética, no se podía hablar de religión porque estaba prohibida, y Varnauskas pudo esconder así la idea de madona", ha señalado la comisaria, que ha añadido que el artista se refirió en alguna ocasión "al sufrimiento de la Madre, en mayúsculas".

También es posible que algunas de estas obras, que Mindiuz ha calificado como "madonas del siglo XX", represente al propio Varnauskas, que se encontraba muy apegado a su madre.

La directora del Museo Jorge Rando, Vanesa Díez, ha resaltado la "extraordinaria sensibilidad artística" de este pintor, que "relata el mundo que le tocó vivir a través de la representación de la madre con su hijo".

Según Díez, Varnauskas sintió "siempre una fascinación por ese vínculo de la maternidad" y en estas obras se observa "por una parte la pureza de ese amor, pero también la desesperación" cuando sus protagonistas "son condenados a una vida de sufrimiento".

Ha añadido que este artista creó durante tres momentos históricos "muy significativos" como son la Segunda Guerra Mundial, la integración de Lituania en la Unión Soviética y la consecución posterior de la independencia, y en su obra "se entremezcla la tradición de la Escuela de Arte de Kaunas, donde nació y vivió, con su creatividad espontánea".

A la presentación de la exposición, que permanecerá instalada hasta el próximo 30 de mayo, también ha asistido la viuda del artista, Aldona, quien ha explicado cómo le conoció en la Escuela de Arte de Kaunas cuando él ya era allí profesor de pintura.

Aldona ha recordado a un Zenonas Varnauskas "siempre con mucha energía y siempre creando", que después de participar en su juventud en numerosas exposiciones colectivas y ser muy reconocido, dejó de formar parte de esas muestras y su nombre empezó a ser menos reclamado.

"Siguió pintando en casa pero sin participar en exposiciones colectivas, y en la época socialista si no se participaba en colectivas, te olvidaban", ha señalado su viuda, que ha añadido que como pintor "no intentaba llamar la atención", sino que decidió "no perder energía ni tiempo y dedicarlo todo a la pintura, no perder tiempo en buscar posibilidades de exponer".