Pellegrino: "Los mínimos detalles fueron para nosotros"

Madrid, 4 feb (EFE).- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, consideró que 'los mínimos detalles' cayeron del lado de los suyos y fueron claves para lograr un sufrido triunfo por 1-2 ante el Rayo Vallecano.

"Es un triunfo importante. Son partidos que te ayudan a dar un pasito más porque tres puntos en Primera cuestan muchísimo. Es un rival que estaba ahí, en un momento muy bueno, venían de sacar los partidos adelante. Se nos complicó el partido, ellos son un equipo que juega bien, tuvieron oportunidades hasta el final. Pero hoy los mínimos detalles fueron para nosotros", declaró.

Los blanquiazules, con diez casi toda la mitad, encajaron el empate en el tramo final y poco después hicieron el 1-2: "Ha sido un impacto emocional muy importante, pasamos de tener incertidumbre a tener certeza de que el partido podía ser nuestro. Fue una suerte que el balón parado fuese de nuestro lado. Hemos insistido mucho en esos detalles y ahí ha estado el partido".

Pellegrino lamentó la expulsión por roja directa de Allan Nyom: "El equipo arrancó muy bien y lástima la expulsión, no nos puede pasar con lo que nos jugamos. Con un mínimo detalle hoy el alto rendimiento te deja dentro o fuera. Hay que aprender para que no sucedan estas cosas".

"Es una pena porque estábamos bastante bien en ese momento y nos metimos en problemas nosotros solos. Es difícil once por once jugando fuera, más con uno menos. Hoy hemos tenido buena fortuna porque si el resultado fuese otro estaríamos todos lamentándonos y queriendo buscar justificación en cosas en las que tendríamos que ser mas inteligentes. Ojalá no vuelva a suceder", expresó también.

Pese a ello, cree que fue un buen arbitraje: "Creo que el arbitraje fue bueno. Quiso marcar autoridad de entrada. Hubo algunas jugadas en campo rival que no sé si eran para tanto pero me parece que fue un buen arbitraje. Partido jugado con buena intención, muy disputado pero con buena intención".

Además celebró el acierto de sus delanteros toda vez que Martin Braithwaite y Youssef En-Nesyri marcaron los goles: "Es una buena noticia. El gol completa el trabajo de los delanteros pero hay que buscarlos. El gol es una consecuencia de una acción previa, los chicos insisten mucho y juntos lo están haciendo bastante bien. Los jugadores tienen alquilada la posibilidad para jugar cada fin de semana. Tenemos un plantel de calidad y hay muchos preparados para jugar, es una buena noticia".