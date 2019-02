Oscar Rodríguez: "Noto más presión, pero no más de la que yo me pongo"

Bilbao, 4 feb (EFE).- Óscar Rodríguez, el joven corredor del Euskadi-Murias que se dio a conocer al gran público con su victoria de la temporada pasada en la etapa de la Vuelta a España con final en el Alto de la Camperona, confiesa que este año nota "más presión" a su alrededor, pero que "no más" que la que se pone él mismo.

"En Mallorca no lo he notado demasiado. Quizá te conocen más en el pelotón. En casa tampoco me ha cambiado mucho la vida. Sí que noto presión, pero no es más de la que yo me pongo", asegura, "consciente de que repetir lo del año pasado es muy complicado".

Oscar Rodríguez Garaichoechea (Burlada, 06-05-1995) está dispuesto "a intentar ganar" de nuevo en 2019, aunque también cree que: "no sería una tragedia si no lo consigo".

Para empezar, el escalador del Euskadi-Murias se vio frenado en el arranque de la temporada la pasada semana en el Challenge de Mallorca, donde tuvo que visitar un hospital por un flemón que en la boca que obliga a estar una semana en reposo absoluto y que le impedirá disputar la Vuelta a la Comunitat Valenciana.

"Una pena porque Valencia era un objetivo, una vuelta que me gustaba y de la que tengo buenos recuerdos porque debuté hace dos años en profesionales. Son carreteras muy conocidas por todos y yo había estado viendo la llegada a Alcossebre. La mayoría de ciclistas entrenamos en invierno en la Comunidad Valenciana y por eso es una pena no poder correrla ahora", lamentó.

Ahora, para cuando supere el flemón, lo que quiere es "recuperar el nivel cuanto antes y progresar para mantener un nivel ascendente" en un año que encara sin dudas tras su éxito en La Camperona.

"Ya no tengo dudas, esas dudas de si podía valer para esto o no. Lo hice una vez y espero que al menos se repita una segunda vez", se ilusiona un Oscar Rodríguez que ya se vio bien en una Challenge de Mallorca cuyo "balance es bueno".

"La tensión y las caídas han marcado la carrera, pero estoy contento porque sobre todo el sábado me he visto con los mejores. Aún me queda por mejorar", apuntó, asegurando que también su equipo estuvo "formidable".

"Todos los compañeros han trabajado como un bloque. La verdad es que lo he visto muy bien. El ambiente fuera de competición es inigualable, tenemos muy buena relación, y en carrera nos hemos visto muy generosos, estando presentes en casi todos los cortes. La nota es muy buena", consideró.

Aunque lamentó la lesión de escafoides de Mikel Bizkarra, "una gran pérdida porque era de los que tenía que disputar las carreras".

Ya de cara a este 2019, Oscar quiere "limar los pequeños detalles, como por ejemplo, en la contrarreloj" para ser mejor corredor dentro de un Euskadi-Murias que quiere seguir derribando "barreras" tras un 2018 "muy bueno".

"Las barreras están para superarse y eso esperamos. El hacerlo lo mejor posible y mostrar nuestras señas de identidad: la garra y la valentía en carrera. Espero que eso no se pierda", concluyó.