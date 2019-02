El ministro de Exteriores esloveno propondrá al Gobierno reconocer a Guaidó

Zagreb, 4 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Eslovenia, Miro Cerar, anunció hoy que propondrá a su Gobierno que reconozca al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino del país.

El jefe de la diplomacia eslovena explicó que su propuesta es que ese reconocimiento sea durante un periodo transitorio hasta que se celebren elecciones anticipadas, informó la agencia de noticias STA.

"Voy a proponer al Gobierno que reconozca como presidente interino de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional, el señor Guaidó, con el único objetivo de que convoque unas elecciones justas, libres y democráticas", declaró el ministro tras una reunión de la Comisión de política exterior del Parlamento.

Destacó que Nicolás Maduro "no ganó en unas elecciones de ese tipo. Ganó en unos comicios que fueron no democráticos, no libres y sin transparencia".

Cerar recalcó que en Venezuela hay una grave crisis económica, social y humanitaria y que en cinco años tres millones de personas tuvieron que abandonar el país.

En caso de que el gobierno aprueba la propuesta, Eslovenia se sumará a la veintena de países de la Unión Europea (UE), entre ellos Francia, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Austria y España, que han reconocido a Guaidó como presidente interino.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores esloveno, Primoz Seligo, dijo a Efe que no se conoce por ahora la fecha exacta de cuándo el Gobierno considerará esa propuesta o reconocerá a Guaidó, pero avanzó que se trata de "días".