Miguelín: "España siempre aspira al máximo?

Madrid, 4 feb (EFE).- Miguel Sayago, 'Miguelín' (Palma de Mallorca, 1985), ala de ElPozo Murcia, es uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol sala en España.

La Agencia EFE habló con él en exclusiva este lunes, la víspera del segundo amistoso de la selección española contra Brasil en tres días.

- Pregunta: Llegan a un escenario que ha sido importante en los últimos tiempos como el WiZink Center tras jugarse allí la Copa del España.

- Respuesta: A nivel personal y colectivo como club aquel torneo no fue muy bonito porque nos eliminaron a las primeras de cambio, pero es verdad que en el momento en el que se consiguió hacer un espectáculo tan grande como la Copa de España aquí, ha sido un antes y un después en nuestro deporte.

Estamos encantados de estar aquí y a mi modo de ver los aficionados podrán presenciar el mejor partido de todos los tiempos, por historia por lo menos. Venimos con ganas, con confianza y queremos brindarle la victoria a nuestra gente.

- P: ¿Un partido así se vende solo?

- R: Sí, todo el mundo espera partidos así. Estamos acostumbrados a ver que los partidos que la gente espera por norma general son los que enfrentan a ElPozo Murcia, el Barcelona y el Movistar Inter entre ellos. Pero a nivel de selecciones, este es el más grande que se puede ver.

- P: El pasado domingo empataron a dos contra Brasil. ¿Con qué sensaciones acabaron el partido?

- R: En líneas generales nos fuimos muy contentos. Es cierto que en la primera parte dominamos prácticamente todas las acciones del juego. En la segunda nos pusimos con muchas faltas en apenas seis minutos y eso te limita mucho contra una selección que tiene un potencial a nivel individual bastante importante. Contentos porque todo el mundo pensaba que Brasil nos iba a pasar por encima porque venía de hacerle mucho daño a Portugal. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos muy bien, con mucha confianza.

- P: Usted es un jugador con mucha experiencia internacional. ¿Es la Brasil más 'ganable' de los últimos años?

- R: No sé si más ganable. Ahora son diez días en los que apenas trabajan, se están preparando como aquel que dice, no tienen la misma exigencia de entrenamientos que nosotros. Pero es una Brasil que hay que tener muy en cuenta. A nivel individual es muy fuerte y todos los jugadores te pueden hacer daño. Creo que le falta ese punto de entrenar más juntos para conocerse y hacerse más equipo, pero es una Brasil para tener en cuenta.

- P: ¿Cómo está la selección española desde el cambio de entrenador?

- R: Muy bien. En aspectos defensivos somos los mismos y en el juego quizás hemos cambiado un poco para jugar más entre líneas, ganando las espaldas para tener una variedad de juego. A partir de ahí la gente está entrenando bien, tiene ganas, estamos trabajando para prepararnos para el objetivo grande de clasificarnos para el Mundial y a partir de ahí pensar en la competición. Pero veo a la gente muy enchufada, con muchas ganas. Eso para mí es primordial en la selección.

- P: De España se espera que esté en el Mundial sí o sí.

- R: No nos vale otra. El Europeo no pudo ser porque encontramos una Portugal que fue de menos a más y el próximo objetivo es el Mundial. Primero hay que clasificarse, pero España siempre aspira al máximo y lo tenemos que demostrar nosotros.

- P: ¿Hay más ganas después de no haber ganado ese último Europeo?

- R: No sólo las hay por lo que pasó en el último Europeo, sino también por lo que sucedió en el último Mundial. Creo que en mente estaba hacer algo importante y no pudo ser por una cosa o por otra. Por las lesiones, por las expulsiones, por todo lo que pasó... al final las excusas no valen y hay que demostrarlo en la pista. Todo el mundo tiene ganas de resarcirse y los jóvenes vienen con fuerza.

- P: Al fútbol sala ya no juegan solo España y Brasil ¿no?

- R: No. Todas las selecciones a nivel europeo y Mundial han avanzado a un nivel espectacular. Es verdad que te conocen más y te estudian mucho más, los medios son totalmente distintos. Tenemos que ser conscientes de ello. Hay muchas selecciones que nos van a respetar y se van a encerrar en media pista, que saben donde nos pueden hacer daño. Trabajaremos para que esas acciones no vuelvan a ocurrir.