Isma López: era imposible rechazar un proyecto así

Santa Cruz De Tenerife , 04 feb (EFE).- El nuevo lateral izquierdo del CD Tenerife, Isma López, ha asegurado este lunes que las negociaciones para su incorporación al conjunto blanquiazul no fueron largas porque era "imposible rechazar un proyecto" como el que le presentó el club insular.

Durante su rueda de prensa de presentación, el exjugador del Sporting y del Athletic Club, entre otros, ha dicho que se sintió "muy valorado" por los responsables del CD Tenerife, que mostraron "mucho interés".

Isma López, que llevará el dorsal siete en su camiseta, ha garantizado que aportará todo su "esfuerzo y actitud", ya que "sumar es lo importante, con humildad".

El lateral izquierdo ha destacado que se ha encontrado "un grupo fantástico, con mucho talento y con gente competitiva", en el vestuario del conjunto blanquiazul.

"He formado parte de otros proyectos, y no me ha costado venir al CD Tenerife. El mayor rendimiento lo he dado de lateral, pero he jugado de extremo o carrilero", ha dicho.

Por su parte, el director deportivo del CD Tenerife, Víctor Moreno, ha dicho que tenía "muy clara su incorporación", ya que, entre otros aspectos, "dará competencia en el lateral y en ataque".

"Necesitamos hacer club y no tengo dudas de la implicación de Isma López", subrayó, "y nos dará proyección ofensiva; potenciará toda la banda", ha dicho Moreno.

"Es una aparición muy interesante, y estoy muy satisfecho por incorporar a un jugador y una persona como Isma López", ya que "es un profesional y persona de diez, de rendimiento inmediato y de futuro", ha concluido.