El Govern evita valorar el reconocimiento de Pedro Sánchez a Juan Guaidó

Barcelona, 4 feb (EFE).- El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha evitado este lunes valorar el reconocimiento del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

"Como gobierno de Cataluña no entramos a valorar el reconocimiento de otros gobiernos sobre terceros", ha expresado Bosch al ser preguntado por este asunto durante una rueda de prensa de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

El conseller se ha limitado a subrayar que el Govern quiere para Venezuela "lo mismo" que para Cataluña, que es "democracia, derechos humanos y paz".

Bosch ha afirmado que acoge con "satisfacción que cada vez se hable más de Cataluña", tras la mención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la entrevista que emitió el domingo La Sexta.

Al término del plazo fijado por la UE para que convocara elecciones, Maduro dijo que no aceptaba "ultimátums de nadie" y añadió: "Es como le dijera a la UE que le doy siete días para reconocer la república de Cataluña o, si no, tomaremos medidas; la política internacional no puede basarse en ultimátums".